L’attaquant star Patrik Schick, 30 ans, met immédiatement un terme à sa carrière internationale avec la République tchèque

L’attaquant tchèque Patrik Schick, 30 ans, a officialisé sur Instagram la fin immédiate de sa carrière internationale.

« Cette décision n’est pas impulsive et n’a pas été prise du jour au lendemain », explique Schick. « C’est une idée qui me trotte dans la tête depuis longtemps et à laquelle j’ai longuement réfléchi. »

« Ce parcours a été riche en émotions, en joies, en déceptions, en victoires et en moments difficiles. J’ai toujours donné le meilleur de moi-même pour l’équipe nationale et j’ai représenté notre pays du mieux que j’ai pu. »

« Je pars fier de mon parcours sous le maillot national, mais j’ai aussi le sentiment que le football tchèque peut offrir bien plus que ce qu’il a montré ces dernières années. »

« Nous devons regarder la vérité en face et changer certaines choses qui n’ont pas fonctionné à long terme. Je ne dis pas cela par colère ou par déception. Je le dis parce que j’ai à cœur le football tchèque. »

Lors de la Coupe du monde, la Tchéquie a récolté un seul point et terminé à la dernière place d’un groupe comprenant le Mexique, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud ; Schick était titulaire lors de deux des trois matchs.

Au total, l’attaquant du Bayer Leverkusen a disputé 56 sélections et inscrit 26 buts, ce qui le place juste derrière Jan Koller (55 buts) et Milan Baroš (41 buts) au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la République tchèque.