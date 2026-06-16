L’attaquant iranien Mehdi Taremi s’en prend avec virulence au pays hôte de la Coupe du monde, les États-Unis

La star iranienne Mehdi Taremi a vivement critiqué l’organisation de la Coupe du monde. En raison des tensions politiques entre l’Iran et les États-Unis, pays hôte de l’épreuve, son équipe nationale en pâtit considérablement, a confirmé l’ancien attaquant de l’Inter.

Pendant plusieurs semaines, la présence de la sélection iranienne au tournoi a même été incertaine, malgré une campagne de qualification éclatante qui avait permis au pays de figurer parmi les 48 premières nations qualifiées.

La participation de la sélection iranienne a bien été confirmée, mais le parcours a été chaotique et les difficultés persistent. Téhéran a notamment rencontré des problèmes de visas, et la délégation n’a pas été autorisée à séjourner sur le sol américain malgré ses matchs dans ce pays.

L’équipe a donc installé son camp de base au Mexique et effectue un aller-retour aérien pour chaque match aux États-Unis, avant de repartir aussitôt.

« Nous avions prévu une séance de récupération ici demain », a expliqué Taremi après le match nul 2-2 face à la Nouvelle-Zélande, près de Los Angeles. « Puis nous devions rentrer au Mexique, mais on nous contraint déjà à quitter Los Angeles. C’est préjudiciable pour nous, joueurs. »

« La situation est très dure et nous en avons assez. Ces derniers mois, nous avons rencontré beaucoup de problèmes. C’est épuisant et cela affecte l’équipe. Nous voulons simplement la paix, ce que la FIFA ne cesse de prôner. La paix et la joie. »

« En réalité, tout est un désastre pour nous. Ce n’est pas normal. Ce n’est pas une excuse, nous attendons avec impatience les matchs et nous espérons encore obtenir un résultat lors des deux dernières rencontres. »

« Nous nous battons pour notre peuple et voulons offrir de la joie à nos supporters », conclut Taremi. Après la rencontre face à la Nouvelle-Zélande, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rendu visite à la délégation iranienne.

« Merci d’être ici », a déclaré le Suisse, acquiesçant lorsque le sélectionneur Amir Ghalenoei a évoqué l’oppression subie par son équipe. « Je comprends ce que vous traversez. Mais vous êtes plus forts que tout cela. Vous envoyez un message fort au monde entier », a ajouté Infantino.