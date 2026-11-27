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L’attaquant de Stuttgart Ermedin Demirovic s’est exprimé sur les rumeurs l’envoyant à la Juventus ou à l’AC Milan, deux grands clubs de Serie A. L’international bosnien s’est imposé comme une cible potentielle pour l’élite italienne après un début de saison prolifique en Bundesliga et en Europe.

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Du bourreau de l’Italie à une cible de Serie A

Demirovic s’est imposé cette saison comme l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe, suscitant l’intérêt de plusieurs grands clubs du continent. Le buteur de Stuttgart a déjà marqué neuf fois en 17 matches, toutes compétitions confondues. Ses quatre buts en Ligue des champions ont particulièrement attiré l’attention des recruteurs de l’autre côté de la frontière, en Italie.

La présence physique et l’efficacité devant le but du joueur de 28 ans en font une cible de choix pour les clubs souhaitant renforcer leur attaque. La Juventus et l’AC Milan suivraient tous deux sa situation alors qu’ils envisagent des renforts offensifs. Demirovic est déjà connu des supporters italiens : il a joué un rôle clé pour la Bosnie lors des barrages de la Coupe du monde plus tôt cette année, au cours desquels sa sélection a éliminé l’Italie de Gennaro Gattuso.

Flatté par l’intérêt des géants de Serie A

L’attaquant a répondu aux rumeurs de transfert de plus en plus insistantes qui l’envoient en Serie A, reconnaissant être flatté par l’attention de deux des plus grands clubs italiens. Alors que la presse italienne évoque avec insistance un possible départ pour Turin ou Milan, il a gardé son calme, saluant le prestige des clubs cités sans laisser ces rumeurs perturber sa saison actuelle.

Demirovic a clairement indiqué apprécier d’être associé à la Juventus et à l’AC Milan, tout en assurant que sa priorité immédiate restait Stuttgart. « Que pensé-je du fait que les journaux italiens aient évoqué un intérêt de la Juventus et de l’AC Milan pour moi ? », a-t-il déclaré, selon Tuttosport. « Ce sont deux immenses clubs. C’est un honneur pour moi de voir mon nom associé aux leurs dans la presse, mais je me concentre actuellement sur Stuttgart. »

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La Juventus cherche à renforcer son attaque

Si Demirovic est un joueur à suivre, il n’est actuellement pas la priorité de la Juventus à l’approche du mercato de janvier, le club devant gérer une situation compliquée en attaque. Son directeur sportif, Cristiano Giuntoli, étudie une liste de cibles comprenant des joueurs évoluant en Italie comme à l’étranger.

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Alexander Sorloth intéresse depuis longtemps les dirigeants de la Juventus, mais une récente blessure complique tout projet immédiat concernant le Norvégien. Sorloth souffre d’un problème musculaire à la jambe droite qui pourrait l’écarter des terrains pendant plus d’un mois. Cette situation pourrait pousser le club turinois à accélérer ses démarches pour d’autres profils, dont Demirovic ou Gianluca Scamacca, de l’Atalanta, même si ce dernier a récemment été déclaré « pas à vendre ».

Stuttgart veut rebondir face à Francfort

Au-delà des rumeurs qui l’entourent, Demirovic et Stuttgart veulent retrouver la victoire après une période frustrante : tenus en échec par Schalke en Bundesliga, ils ont ensuite perdu contre l’Inter en Ligue des champions. Stuttgart aura l’occasion de relancer sa saison en championnat et de remonter au classement ce week-end en recevant l’Eintracht Francfort. Une victoire lui permettrait de dépasser son adversaire, qui le devance actuellement d’une place et de deux points.