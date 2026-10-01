Donyell Malen a été élu jeudi joueur des mois d’août et de septembre en Serie A. L’attaquant se montre également très prolifique cette saison avec l’AS Rome, leader en Italie en grande partie grâce à lui.

Malen, après une première demi-saison phénoménale à Rome, a été définitivement transféré en provenance d’Aston Villa. L’international néerlandais de 27 ans a déjà inscrit six buts en championnat cette saison.

Malen a lancé sa saison de Serie A en août avec un triplé contre la Fiorentina (4-0). Le dernier jour de ce mois, il a également trouvé le chemin des filets à deux reprises sur la pelouse de Lecce (0-4).

Malen n’a pas marqué lors de la rencontre à domicile suivante contre l’Atalanta (2-1), mais il a de nouveau été d’une grande valeur lors du match suivant, contre le Torino, avec un but (0-2). Entre-temps, il a aussi délivré une passe décisive contre Fenerbahçe en Ligue des champions (1-1).

Lors du dernier match avant la trêve internationale, contre l’Inter (2-2), Malen n’a pas été directement impliqué sur un but. En grande partie grâce à la productivité du droitier, l’AS Rome occupe actuellement la tête de la Serie A, avec autant de points (13) que l’Inter et son grand rival, la Lazio.

Avec cette distinction, Malen devance ses concurrents Davide Frattesi (Lazio), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Daniel Maldini (Cagliari), Lautaro Martínez (Inter) et Adrien Rabiot (AC Milan).

« Donyell Malen a maintenu l’extraordinaire production de buts qu’il affiche depuis son arrivée en Serie A en janvier dernier », explique le directeur de la Serie A, Luigi De Siervo. « Une machine à marquer qui s’intègre parfaitement dans le système tactique de Gasperini (3-4-2-1, NDLR) à Rome. »

« Ses six buts en cinq matches ont immédiatement relancé la lutte pour le titre de meilleur buteur. Ses qualités techniques, sa vitesse, sa flair et sa productivité font de Malen l’un des meilleurs attaquants du monde », ajoute De Siervo.

Malen est suivi au classement des buteurs par Lautaro, Gustavo Varela (AC Monza) et Antonio Raimondo (Frosinone), tous à quatre buts. Malen recevra son prix avant le prochain match à domicile de la Roma, le 17 octobre contre le Genoa.

Cette rencontre sera aussi marquée par le retour de l’icône du club Daniele De Rossi, l’entraîneur principal à Gênes.