Tolu Arokodare a brandi le maillot de Kasper Dolberg après son but contre le NEC, samedi. Le grand attaquant a expliqué après la rencontre qui lui avait donné cette idée. Dolberg a récemment subi une grave blessure au genou et doit observer plusieurs mois de rééducation.

Tolu a dominé Perr Schuurs dans les airs et a ainsi inscrit son septième but de la saison. Il est ensuite allé chercher derrière un but un maillot floqué du numéro 9 et du nom de Dolberg, avant de le montrer aux supporters.

« Kasper est un garçon vraiment adorable et très gentil. Et un joueur super important pour nous. Nous avons plusieurs joueurs blessés, mais sa situation est quand même différente. Personne ne veut se blesser gravement à l’entraînement. Et encore moins pendant une période internationale », a soupiré Tolu au micro d’ESPN.

Un coup dur donc pour Dolberg, qui semblait avoir retrouvé le chemin de la progression à l’Ajax. « On ne souhaite ça à personne. C’était ma manière de lui remonter le moral. Et de montrer aux supporters qu’eux aussi doivent le faire », a ajouté le fer de lance de l’Ajax, qui n’avait pas eu lui-même l’idée de cet hommage.

« L’idée vient de Victor Osimhen », a révélé Tolu peu après le match nul 1-1 contre le NEC. « Il m’a dit la semaine dernière, pendant notre passage en sélection nigériane, que je devais faire quelque chose pour Dolberg. Je dois encore le remercier pour ça. »

Le but n’a finalement pas suffi pour prendre les trois points, au grand regret de Tolu. « C’était une soirée frustrante. À domicile, nous devons toujours gagner ce match. Si nous avions gagné, j’aurais pu en profiter davantage. Mais là, j’ai un goût amer. Le but n’a pas d’importance maintenant. »