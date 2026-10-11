L’attaquant de l’Ajax Tolu révèle quel grand nom l’a inspiré à montrer le maillot de Dolberg

Tolu Arokodare a brandi le maillot de Kasper Dolberg après son but contre le NEC samedi. Le grand attaquant a expliqué après la rencontre qui lui avait soufflé cette idée. Dolberg a récemment subi une grave blessure au genou et devra observer plusieurs mois de rééducation.

Tolu a dominé Perr Schuurs dans les airs et a ainsi inscrit son septième but de la saison. Il est ensuite allé récupérer derrière un but un maillot floqué du numéro 9 et du nom de Dolberg, avant de le montrer aux supporters.

« Kasper est un garçon très gentil et adorable. Et un joueur super important pour nous. Nous avons plusieurs joueurs blessés, mais sa situation est quand même un peu différente. Personne ne veut se blesser gravement à l’entraînement. Et encore moins pendant une trêve internationale », a soupiré Tolu auprès d’ESPN.

Un coup dur donc pour Dolberg, qui semblait avoir retrouvé le chemin du mieux à l’Ajax. « On ne souhaite ça à personne. C’était ma manière de lui apporter du soutien. Et de montrer aux supporters qu’ils doivent faire la même chose », a ajouté l’avant-centre de l’Ajax, qui n’avait pas lui-même eu l’idée de cet hommage.

« L’idée est venue de Victor Osimhen », a révélé Tolu peu après le match nul 1-1 contre le NEC. « Il m’a dit pendant notre passage en sélection nigériane la semaine dernière que je devais faire quelque chose pour Dolberg. Je dois encore le remercier pour ça. »

Le but n’a finalement pas suffi pour prendre les trois points, au grand regret de Tolu. « C’était une soirée frustrante. À domicile, nous devons toujours gagner ce match. Si nous avions gagné, j’aurais pu en profiter davantage. Mais là, j’ai un goût amer. Le but n’a pas d’importance maintenant. »