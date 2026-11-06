L’attaquant brésilien Rayan s’inspire de Cristiano Ronaldo et lui rend un hommage emblématique après un superbe but inscrit pour Bournemouth en Ligue Europa

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Le jeune espoir de Bournemouth Rayan a rendu un hommage émouvant à son idole Cristiano Ronaldo jeudi, lors d’une prestation d’une grande efficacité en Ligue Europa. Le jeune attaquant brésilien a imité la célébration emblématique du légendaire international portugais après avoir marqué lors d’une victoire 3-1 face au Sparta Prague.

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Rayan rend hommage à son idole lors d’une soirée historique

Alors que le monde du football apprenait la retraite internationale de Ronaldo, Rayan a fait vivre l’héritage de la légende sur le terrain. Lors du déplacement de Bournemouth sur la pelouse du Sparta en Ligue Europa, l’ancien prodige de Vasco da Gama a signé un geste de classe avant d’en accomplir un autre, plus symbolique encore. Après avoir scellé la victoire d’une puissante frappe de loin, le joueur de 20 ans a aussitôt repris la célèbre célébration « Siu ».

Le jeune attaquant a ensuite confirmé son intention sur les réseaux sociaux, en publiant des photos de l’instant accompagnées d’un émoji en forme de cœur et d’un message simple, mais fort. « @Cristiano, mon idole pour toujours », a-t-il écrit sur X, partageant sa joie avec les supporters après un résultat qui maintient Bournemouth en tête du classement de la Ligue Europa, avec quatre victoires en quatre matchs.

Bournemouth renverse la situation à Prague

Le match a été loin d’être simple pour l’équipe de Marco Rose, menée en première période. Le Sparta Prague a logiquement ouvert le score par Ebrima Singhateh à la 35e minute, pour le plus grand bonheur du public local. Mais la rencontre a basculé deux minutes plus tard : Tobias Guddal a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé, contraignant l’équipe tchèque à défendre son avance à dix jusqu’à la fin du match.

Face à un bloc défensif tenace, Rose a puisé dans ses remplaçants pour redonner de l’élan à l’attaque de Bournemouth. Les entrées d’Evanilson et de Rayan se sont révélées décisives, le duo brésilien transformant complètement la physionomie du match. Tyler Adams a lancé la remontée en égalisant à la 57e minute, ouvrant la voie à une fin de match qui allait préserver le parcours sans faute de Bournemouth.

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Le duo brésilien fait la différence

Evanilson a fait parler son instinct de buteur pour donner l’avantage à Bournemouth pour la première fois à la 81e minute. Sa finition précise dans la surface a récompensé la pression exercée par l’équipe anglaise tout au long de la seconde période. L’attaquant traverse une belle période de forme : il a désormais marqué lors de trois rencontres consécutives pour le club de la côte sud.

La victoire a finalement été assurée à la 90e minute, lorsque Rayan s’est illustré à son tour. À la réception d’une passe de son compatriote Evanilson, le jeune joueur a trouvé de l’espace à l’extérieur de la surface et décoché une frappe qui n’a laissé aucune chance au gardien du Sparta. Ce but a témoigné de la qualité de l’effectif : les remplaçants ont uni leurs efforts pour éviter toute mauvaise surprise en fin de match.

Bournemouth confirme sa domination en Ligue Europa

Avec ce résultat, Bournemouth poursuit son début de parcours sans faute pour sa toute première campagne européenne. La victoire à Prague porte son total à 12 points en quatre matchs et le maintient solidement en tête du classement de la Ligue Europa. L’intégration de jeunes talents comme Rayan joue un rôle central dans cette réussite, alors que le club passe du statut de surprise sur la scène nationale à celui de véritable prétendant sur la scène continentale. Bournemouth va maintenant tenter de conserver cet élan en championnat, avec la certitude que son recrutement estival porte largement ses fruits sur la scène européenne.