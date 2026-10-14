L’attaché de presse du NEC intervient après une énième question sur Dusan Tadic, qui peut s’attendre à un concert de sifflets

Le NEC se prépare à affronter le Levski Sofia en Ligue Europa. Mercredi, à la veille de la rencontre face au champion de Bulgarie, le premier match à domicile du club dans la phase principale d’une compétition européenne depuis dix-huit ans a été relativement peu évoqué en conférence de presse. De Gelderlander rapporte que les questions ont tellement porté sur Dusan Tadic que l’attaché de presse du club de Nimègue s’est senti obligé d’intervenir.

Tadic a fait beaucoup parler de lui la semaine dernière avec son interview accordée à NU.nl. Dans cet entretien, publié la veille du déplacement sur le terrain de l’Ajax, le Serbe de 37 ans critiquait le niveau du NEC et qualifiait l’Ajax de « club de ses rêves » et de « femme ».

Tadic, qui avait été accueilli en grande pompe pour son retour à la Johan Cruyff Arena, s’est attiré les foudres de nombreux supporters du NEC avec ses propos. Mercredi, il était donc le sujet de prédilection des journalistes, selon De Gelderlander.

« Mercredi après-midi, lors de la conférence de presse de l’entraîneur Dick Schreuder et du capitaine Tjaronn Chery, le porte-parole du NEC s’est senti obligé d’intervenir. “Revenons au match”, a-t-il dit. Cela faisait déjà plusieurs minutes que les questions portaient sur Dusan Tadic. »

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« Les journalistes présents voulaient surtout savoir comment le club avait réagi à l’interview très commentée de l’attaquant. Il a essuyé une avalanche de critiques après avoir tenu des propos peu flatteurs sur le NEC et ses coéquipiers », poursuit De Gelderlander.

« Je ne comprends pas », dit Schreuder à ce sujet.« Faisons en sorte de bien commencer le match et de retourner l’ambiance, si c’est réellement le cas. »

« Je pense que les supporters doivent être fiers de ce qui se passe dans ce club. Je ne parle pas seulement des joueurs, mais aussi de la direction, de Marcel Boekhoorn et de toutes les personnes qui travaillent ici. Pourquoi siffler un joueur, alors ? »

Tjaronn Chery comprend lui aussi difficilement l’intention de certains supporters du NEC. « Je ne comprends pas toute cette agitation. Dusan n’est pas différent de moi. Il est venu au NEC pour élever le niveau. »

« Quand on voit où il a joué, à l’Ajax et à Fenerbahçe, il est logique qu’il veuille que les choses s’améliorent. Je comprends ce qu’il veut dire. Tout le monde a vu le niveau que nous avons atteint la saison dernière. Il est moins élevé cette année, mais nous voulons le retrouver. »

« C’est du football professionnel, quand même », poursuit Chery un peu plus tard. « On peut attendre les uns des autres que chacun donne le meilleur de lui-même. Quand quelqu’un souligne certaines choses, ce n’est pas forcément négatif. Le NEC recrute des joueurs comme Dusan pour franchir un cap. »

« S’il dit qu’il veut voir les choses s’améliorer, c’est normal, non ? Peut-être que je vois les choses autrement que vous, mais je le répète : je ne comprends absolument pas toute cette agitation », conclut Chery.

Enfin, Schreuder souligne que le NEC a besoin du soutien de ses supporters. « Cela ne nous aidera pas si Tadic est sifflé, mais je ne vais pas dire aux gens ce qu’ils doivent faire. »



