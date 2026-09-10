Ali Mahmoud, milieu de terrain d'Al Ahly, a nié l'existence d'une crise avec son entraîneur marocain Hossein Amotta, sur fond de la scène controversée survenue lors du match contre Al Mokawloon Al Arab, qui s'est soldé par un match nul (1-1), hier mercredi, dans le cadre de la quatrième journée du championnat de première division.

Après le remplacement d'Ali Mahmoud, durant la seconde période, l'ancien joueur d'Enppi est sorti et a serré la main du directeur sportif Wael Gomaa, puis d'Amotta, sur qui étaient apparus des signes de colère : il a attiré le joueur vers lui, lui a adressé quelques mots puis l'a poussé de ses mains, dans une scène qui a suscité une grande polémique.

Beaucoup ont critiqué Amotta après ce comportement, à leur tête le journaliste Ahmed Shobeir, ancien gardien de but d'Al Ahly, qui a déclaré : « Au moment de la sortie d'Ali Mahmoud hier, et bien sûr je regardais à la télévision, jusqu'à ce que les vidéos me parviennent dans la nuit et que je voie ce qui s'est passé avec Amotta, j'avais d'abord cru en vérité qu'Ali était en tort, c'est-à-dire qu'Ali avait fait quelque chose ou dit un mot, parce qu'il y avait eu une poussée du capitaine Hossein Amotta envers Ali, alors j'étais sur le point de devenir fou : pourquoi, Ali, fais-tu cela alors que tu connais les règles au club d'Al Ahly et que tu es un jeune garçon ? Jusqu'à ce que je m'assure sans l'ombre d'un doute que le garçon n'avait absolument, absolument, absolument rien fait. »

De son côté, Ali Mahmoud a répondu et a expliqué les détails de l'incident en disant : « L'affaire du capitaine Hossein Amotta, les amis, n'a absolument rien à voir avec ce que les gens racontent. »

Il a ajouté dans une « story » sur son compte Instagram : « La vérité, c'est que lorsque je suis sorti du terrain, j'étais contrarié et agacé. Et j'avais envie de continuer et d'aider mes coéquipiers pour qu'on gagne. L'homme a remarqué chez moi une contrariété excessive, alors il a voulu me réprimander avec un peu de vivacité, sur la base que nous sommes tous une seule famille. Et en même temps, l'ambiance était tendue et nous avions envie de gagner. »

Il a poursuivi : « Tout ce qu'il a dit, c'est que nous devons tous penser à l'équipe, ne pas penser à nous-mêmes, et il l'a dit d'une manière vive. Comme un père qui guide son fils avec un peu d'excès. Et l'affaire s'est terminée sur le moment et c'est tout. Et franchement, l'homme est très respectable. Et je n'ai jamais eu le sentiment qu'il dépassait les bornes ou rabaissait qui que ce soit. Mais malheureusement les gens ont jugé sur l'apparence et ne connaissent pas la vérité. Celui qui ne sait pas... cet homme est très respectable. »

Il convient de noter qu'Al Ahly compte 10 points à la troisième place du classement du championnat d'Égypte de première division après quatre journées disputées, ayant remporté la victoire à 3 reprises et concédé un seul match nul.

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