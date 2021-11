L’Atlético va récupérer l’un de ses anciens lieutenants

Le défenseur de Cagliari, Diego Godin, pourrait effectuer son grand retour à l'Atletico Madrid lors du prochain mercato. D’après le quotidien El Mundo Deportivo, Godín aurait conclu un accord avec Cagliari selon lequel, à partir du 1er janvier, lorsque le marché d'hiver s'ouvrira, il pourra résilier son contrat et partir ailleurs.

Godin, qui est âgé aujourd’hui de 35 ans, a quitté l'Atletico il y a deux ans pour rejoindre l'Inter Milan. Toutefois, il n’a pas su s’imposer chez les Nerazzurri. Son séjour en Lombardie a d’ailleurs été entachée par une bévue défensive lourde de conséquence en Ligue Europa.

Transféré chez les Sardes de Cagliari, il n’a pas été beaucoup plus convaincant même s’il joue plus souvent. Et c’est pourquoi ses dirigeants transalpins sont prêts à le laisser partir.

Simeone croit toujours en lui

Il pourrait donc effectuer ensuite son grand retour chez les Matelassiers, où Diego Simeone le porte toujours en haute estime en dépit de son âge avancé et de sa baisse de régime. Il faut dire que l’Uruguayen lui a rendu de très précieux services lors de son premier séjour dans la capitale espagnole.

Godin totalise 388 matches et 27 buts avec les Colchoneros en neuf saisons passées du côté du Vicente Calderon. En 2014, il avait été l’un des grands artisans du titre de champion d’Espagne glané par la formation madrilène.