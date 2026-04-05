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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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L'Atlético utilise une vieille vidéo pour prouver qu'il a été lésé face au FC Barcelone

G. Martin
FC Barcelone
Atletico Madrid
LaLiga
Espagne

Le Barça a-t-il bénéficié d'une faveur de la part de l'arbitrage ?

L'Atlético de Madrid a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux après son match contre Barcelone, samedi dernier, lors de la 30e journée de la Liga.

Cette polémique fait suite à la défaite de l'Atlético face à Barcelone au stade Metropolitano, sur un but décisif inscrit par Robert Lewandowski. Cette victoire a permis à l'équipe catalane de consolider sa place de leader de la Liga, suscitant de vives protestations de la part des « Rojiblancos » qui ont dénoncé le fait que le joueur du Barça, Gerard Martín, n'ait pas été expulsé.

L'Atlético de Madrid a publié sur son compte X un tweet furieux comprenant une photo de l'intervention de Gerard Martín et une vidéo d'une action similaire lors du match entre le Real Betis et Rayo Vallecano.

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Dans ce tweet, le compte des Rojiblancos s'est interrogé : « Mais cela n'a-t-il pas déjà été examiné ? », accompagné d'émoticônes exprimant l'incompréhension et la surprise, tout en mentionnant le compte officiel de la commission technique des arbitres, soulignant que cette dernière s'était déjà prononcée sur une action similaire.

Le tweet comprenait une comparaison entre la faute commise par Gerard Martín contre Tiago Almada, et un autre incident survenu lors de la 25e journée, lors du match entre le Real Betis et Rayo Vallecano, où Valentin Gomez n’avait pas été expulsé à l’époque bien qu’il ait piétiné le pied de son adversaire, mais la commission technique des arbitres avait précisé par la suite, lors de la « phase de révision », que le joueur du Betis méritait le carton rouge.

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