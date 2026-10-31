Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Alejandro GrimaldoGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

L’Atlético ne laisse aucun répit au FC Barcelone et au Real Madrid avec une septième victoire consécutive

Levante vs Atlético Madrid
Levante
Atlético Madrid
LaLiga
100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

L’Atlético Madrid continue de briller en Liga. L’équipe de Diego Simeone s’est imposée 0-2 samedi face à Levante et signe ainsi sa septième victoire consécutive en championnat. L’Atlético, qui n’avait pas fait mieux qu’un match nul lors de ses trois dernières visites à l’Estadi Ciutat de València, occupe provisoirement la première place avec 28 points en 11 matches. Ses poursuivants, le FC Barcelone (27 points) et le Real Madrid (24), ont disputé un match de moins.

Comme à son habitude, Dávid Hancko, ancien joueur du Feyenoord, était titulaire avec l’Atlético. Cette saison encore, il est un élément incontournable au cœur de la défense madrilène. Julián Álvarez a inscrit ses deux premiers buts de la saison la semaine dernière et a donc débuté en pointe aux côtés de Lee Kang-in.

Si Jan Oblak a dû intervenir rapidement pour empêcher Daniel Requena d’ouvrir le score, l’Atlético a ensuite dominé la rencontre. Après un quart d’heure, les visiteurs ont été tout près de marquer par Morten Hjulmand, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Après plusieurs occasions dangereuses, notamment signées Marcos Llorente et Lee, l’Atlético a fini par débloquer la situation dix minutes avant la pause. La passe d’Álex Baena a été si mal négociée par Jon Ander Olasagasti que Grimaldo s’est soudain retrouvé avec du temps et de l’espace dans la surface. L’Espagnol a frappé fort de son pied gauche préféré au premier poteau : 0-1.

Prochains matchs
ATM

ATM

Ligue des Champions

03 nov. 2026

FCB

FCB

CDT

CDT

Coupe du Roi

05 nov. 2026

LEV

LEV

L’Atlético a également très bien entamé la seconde période, sans réussite devant le but. Une réalisation de Hancko sur un ballon repoussé a été refusée pour hors-jeu. Quelques instants plus tard, la frappe puissante de Lee, déviée par Nacho Pérez, a heurté la barre transversale. Peu après l’heure de jeu, les visiteurs ont tout de même porté le score à 0-2. Baena a conclu un beau dribble par une passe en profondeur pour Giuliano Simeone, qui a gardé son sang-froid : 0-2.

Après ce but, la rencontre n’a plus jamais vraiment été indécise à Levante. Les locaux ont bien essayé de réagir, mais n’ont guère réussi à faire plus que quelques incursions sans grand danger. Levante concède ainsi sa deuxième défaite consécutive et occupe pour l’instant la seizième place de la Liga, un point au-dessus de la zone de relégation.

Cette nouvelle victoire donne à l’Atlético un surcroît de confiance avant la semaine difficile qui l’attend. Mardi soir, les Madrilènes recevront en Ligue des champions le Bayern Munich de Harry Kane, tout récent lauréat du Ballon d’Or. Dimanche, l’Atlético jouera de nouveau à domicile, cette fois contre le FC Barcelone en Liga.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google