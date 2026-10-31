L’Atlético ne laisse aucun répit au FC Barcelone et au Real Madrid avec une septième victoire consécutive

L’Atlético Madrid continue de briller en Liga. L’équipe de Diego Simeone s’est imposée 0-2 samedi face à Levante et signe ainsi sa septième victoire consécutive en championnat. L’Atlético, qui n’avait pas fait mieux qu’un match nul lors de ses trois dernières visites à l’Estadi Ciutat de València, occupe provisoirement la première place avec 28 points en 11 matches. Ses poursuivants, le FC Barcelone (27 points) et le Real Madrid (24), ont disputé un match de moins.

Comme à son habitude, Dávid Hancko, ancien joueur du Feyenoord, était titulaire avec l’Atlético. Cette saison encore, il est un élément incontournable au cœur de la défense madrilène. Julián Álvarez a inscrit ses deux premiers buts de la saison la semaine dernière et a donc débuté en pointe aux côtés de Lee Kang-in.

Si Jan Oblak a dû intervenir rapidement pour empêcher Daniel Requena d’ouvrir le score, l’Atlético a ensuite dominé la rencontre. Après un quart d’heure, les visiteurs ont été tout près de marquer par Morten Hjulmand, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Après plusieurs occasions dangereuses, notamment signées Marcos Llorente et Lee, l’Atlético a fini par débloquer la situation dix minutes avant la pause. La passe d’Álex Baena a été si mal négociée par Jon Ander Olasagasti que Grimaldo s’est soudain retrouvé avec du temps et de l’espace dans la surface. L’Espagnol a frappé fort de son pied gauche préféré au premier poteau : 0-1.

L’Atlético a également très bien entamé la seconde période, sans réussite devant le but. Une réalisation de Hancko sur un ballon repoussé a été refusée pour hors-jeu. Quelques instants plus tard, la frappe puissante de Lee, déviée par Nacho Pérez, a heurté la barre transversale. Peu après l’heure de jeu, les visiteurs ont tout de même porté le score à 0-2. Baena a conclu un beau dribble par une passe en profondeur pour Giuliano Simeone, qui a gardé son sang-froid : 0-2.

Après ce but, la rencontre n’a plus jamais vraiment été indécise à Levante. Les locaux ont bien essayé de réagir, mais n’ont guère réussi à faire plus que quelques incursions sans grand danger. Levante concède ainsi sa deuxième défaite consécutive et occupe pour l’instant la seizième place de la Liga, un point au-dessus de la zone de relégation.

Cette nouvelle victoire donne à l’Atlético un surcroît de confiance avant la semaine difficile qui l’attend. Mardi soir, les Madrilènes recevront en Ligue des champions le Bayern Munich de Harry Kane, tout récent lauréat du Ballon d’Or. Dimanche, l’Atlético jouera de nouveau à domicile, cette fois contre le FC Barcelone en Liga.