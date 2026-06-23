L'Atlético de Madrid a décidé d'envenimer le conflit avec le FC Barcelone en déposant une plainte officielle auprès de la justice sportive de la FIFA. Le club madrilène accuse le club catalan d'avoir mené des négociations illégales avec son attaquant argentin Julián Álvarez, sous contrat jusqu'en 2030. Cette décision annonce une bataille juridique acharnée entre les deux géants espagnols.

Selon des sources proches du club colchonero interrogées par le quotidien espagnol AS, cette démarche fait suite aux déclarations surprises d’Álvarez après le match Argentine-Autriche, au cours desquelles l’attaquant avait exprimé son souhait de partir en affirmant : « Un transfert serait la meilleure solution pour tout le monde, je veux réaliser mon rêve », sans citer explicitement le Barça.

La réponse de l’Atlético a été catégorique : « Aucune somme ne pourrait convaincre Barcelone de payer pour Julián, et il ne rejoindra pas ce club. Soit ils paient la clause libératoire de 500 millions d’euros, soit rien », un message clair qui reflète la détermination du club à ne pas céder sa star.

Les Colchoneros invoquent aussi le précédent Antoine Griezmann en 2019, quand le Barça avait été accusé de négocier illégalement avec le Français et sa famille avant un transfert officiel, ainsi que ses tentatives de l’été dernier concernant Neco Williams, de l’Athletic Bilbao, qualifiant ces pratiques de « partie intégrante d’une stratégie déloyale ».

« Nous savons comment le FC Barcelone agit habituellement ; tout le monde connaît son manque d’intégrité », ont-elles ajouté en évoquant l’affaire Negreira et les relations controversées du club avec des arbitres et des joueurs rivaux, avant de conclure : « Mais cette fois, il se heurte à un club qui ne se laissera pas faire ».

Selon les mêmes sources, des réunions de supporters du Barça ont eu lieu ces dernières heures pour anticiper les déclarations d’Álvarez, certains ironisant : « Il ne reste plus qu’à ce que le joueur prenne la parole ». Cette remarque, perçue comme la preuve d’une coordination préméditée, a conforté l’Atlético dans sa volonté de saisir les instances sportives pour faire la lumière sur d’éventuelles irrégularités et sanctionner les contrevenants.

Cette crise allume la mèche d’un nouveau conflit juridique dans le football espagnol, alors que le Barça cherche à renforcer ses options offensives, tandis que l’Atlético s’accroche à sa star argentine et refuse tout compromis en dehors de la clause libératoire astronomique.