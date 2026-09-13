L'Atlético Madrid a renoué avec la victoire après son succès sur le terrain de la Real Sociedad, sur le score de 3-0, ce dimanche, dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Espagne.

L'Atlético Madrid s'était incliné face à l'Athletic Bilbao sur un score de trois buts à zéro en Liga, avant de perdre à nouveau contre Liverpool sur le score de 2-1, en Ligue des champions, avant de renouer avec la victoire aujourd'hui.

Les trois buts de l'Atlético ont été inscrits par Alejandro Grimaldo (84e, sur penalty), Jonathan David (90e) et Giuliano Simeone (90e+5).

L'Atlético Madrid porte son total à 10 points et occupe la quatrième place au classement de la Liga, à deux points du Real Madrid, dauphin, et à 5 points du Barça, leader, tandis que la Real Sociedad reste bloquée à 7 points, à la 12e place.

La première mi-temps de la rencontre entre la Real Sociedad et l'Atlético Madrid s'est achevée sur un match nul et vierge, au terme d'une première période équilibrée marquée par des phases de domination alternées, avec un léger ascendant pour les locaux et peu d'occasions nettes.

Les occasions les plus dangereuses ont été pour la Real Sociedad, avec une tête de Sučić consécutive à un corner et un coup franc de Sergio Gómez, tandis que les occasions de l'Atlético ont comporté une tête de Hjulmand et une frappe de Kang-in Lee.

La seconde mi-temps a également débuté sur un équilibre entre les deux équipes, mais à l'approche de la fin du match, l'Atlético Madrid a refusé de se contenter du nul.

L'Atlético Madrid a inscrit 3 buts consécutifs pour empocher 3 points extrêmement précieux qui l'ont placé dans le carré d'or de la Liga.

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