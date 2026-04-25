Sans éclat, l’Atlético Madrid a néanmoins récolté trois points précieux lors de sa rencontre à domicile face à l’Athletic Bilbao. Dominé par moments, le groupe de Diego Simeone a seulement haussé le ton durant le quart d’heure suivant la mi-temps. Score final : 3-2 en faveur des Colchoneros.

La première période, au stade Riyadh Air Metropolitano, n’a guère été divertissante. À l’exception d’une tête d’Alexander Sørloth, les Colchoneros n’ont guère inquiété leur adversaire. Peu menacés, les Basques ont néanmoins ouvert le score : sur corner, Aitor Paredes a placé une tête puissante qui a surpris Jan Oblak (0-1).

L’Atlético est revenu des vestiaires avec beaucoup plus de mordant. Quelques minutes après la reprise, l’égalisation était déjà affichée au tableau d’affichage. Antoine Griezmann a récupéré le ballon avec un peu de chance – via le talon d’un défenseur – et l’a glissé sous le gardien : 1-1. Comme si Diego Simeone avait aligné une formation totalement différente, Alexander Sørloth doublait la mise d’une belle combinaison dans la surface (2-1).

En fin de match, les deux équipes se créent encore quelques occasions. Gorka Guruzeta voit son tir frôler le poteau, tandis que Sørloth se procure plusieurs opportunités d’inscrire un doublé, dont une séquence où il obtient trois tentatives consécutives avant d’être sanctionné pour une main.

Les visiteurs ont bien tenté de réagir, mais les occasions franches se sont faites rares. À chaque fois, un défenseur se interposait ou les tirs passaient largement au-dessus de la cage d’Oblak.

Dans les ultimes secondes, Sørloth est lancé en profondeur et tue le match d’un tir puissant du gauche : 3-1. Le spectacle n’est toutefois pas terminé : Guruzeta, enfin, réussit ce qu’il avait manqué tout au long de la rencontre : il reprend de la tête un centre parfait derrière Oblak, mais trop tard pour les hommes d’Ernesto Valverde. Score final : 3-2.

Cette victoire constitue pour l’Atlético un excellent galop d’essai. Mercredi prochain, les Colchoneros disputeront le match aller de la Ligue des champions à domicile face à Arsenal.