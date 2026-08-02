L'Atlético Madrid se prépare à mener des négociations complexes en vue de recruter l'ailier anglais de Manchester City, Jack Grealish, 30 ans, dans un transfert qui pourrait s'avérer le plus fou et le plus compliqué du mercato estival actuel, alors que le directeur sportif Mateu Alemany fait face à d'énormes défis financiers pour boucler l'opération.

Le quotidien britannique « The Sun » a révélé que Grealish figure désormais dans le radar de l'Atlético Madrid, lui qui ne fait plus partie des plans du nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, notamment après la fin de son prêt à Everton, ce qui ouvre la porte à son départ définitif de l'Etihad Stadium.

Simeone donne son accord pour le transfert

Alemany a obtenu l'accord de l'entraîneur Diego Pablo Simeone pour recruter le joueur anglais, le technicien argentin estimant que l'enfant de Birmingham s'intégrera parfaitement à son style de jeu. Il évoluera sur l'aile gauche, fera le lien entre les lignes et apportera une touche technique dans le dernier tiers offensif.

Cette démarche s'inscrit dans le plan ambitieux d'Alemany, visant à bâtir une équipe capable de renouer avec les titres, après une saison décevante marquée par l'élimination des Rojiblancos en finale de la Coupe du Roi et en demi-finale de la Ligue des champions, ainsi que par un adieu prématuré à la course au titre en Liga.

Après le recrutement d'Alejandro Grimaldo, de Morten Hjulmand et de Kang-in Lee, Alemany se prépare à sa prochaine grande étape avec l'arrivée de Grealish, dans une tentative de combler la lacune qui a empêché l'équipe de transformer une bonne saison en une saison riche en titres.

D'énormes défis financiers

Mais le plus grand défi auquel fait face l'Atlético Madrid réside dans le coût financier exorbitant de l'opération, puisque Grealish avait rejoint Manchester City à l'été 2021 en provenance d'Aston Villa pour 117,5 millions d'euros, avec un contrat colossal qui complique son départ du club.

Jusqu'à présent, l'Atlético Madrid n'a pas tranché quant à la formulation d'une offre officielle pour le recruter, en raison des coûts financiers exorbitants qui font de cette opération un véritable défi pour Alemany. Un prêt, une option d'achat ou un accord de partage du salaire pourraient être les solutions idéales pour finaliser le transfert.

Une concurrence féroce pour l'ailier anglais

L'Atlético Madrid fait face à une forte concurrence pour recruter Grealish, Everton et Aston Villa suivant sa situation de près, tandis que plusieurs clubs du championnat saoudien et du championnat américain pourraient lui présenter des offres financières bien plus élevées.

L'Atlético Madrid doit convaincre le joueur par son projet sportif, la possibilité de disputer la Ligue des champions et un rôle de leader dans l'effectif de Simeone, ce qui exige de grandes qualités de négociateur de la part d'Alemany.

Alemany, l'expert des négociations complexes

Mateu Alemany, directeur exécutif originaire des îles Baléares, est considéré comme un expert des négociations complexes et de la saisie des opportunités à l'approche de la clôture du mercato. Si Manchester City décide de se séparer du joueur sans avoir reçu d'offre satisfaisante, l'Atlético pourrait attendre le moment opportun pour passer à l'action.