Selon Ben Jacobs de The Athletic, l’Atlético de Madrid est sur le point d’enrôler João Gomes. Le journaliste anglais ajoute que deux clubs anglais tentent toutefois de contrarier les plans madrilènes en courtisant également le milieu brésilien.

Le milieu brésilien de 25 ans, qui a disputé 33 matchs et inscrit un but avec lesWolves cette saison, doit désormais rejoindre l’Atlético.

Selon le journaliste, les deux clubs sont en pourparlers avancés via des intermédiaires et un accord verbal d’environ 45 millions d’euros se profile. L’expert en transferts Nicolò Schira ajoute que le milieu de terrain s’apprêterait à signer un contrat jusqu’en 2031, avec un salaire annuel de 4,5 millions d’euros.

Par ailleurs, selon Jacobs, l’Atlético suit aussi Éderson, avec qui des accords verbaux ont déjà été trouvés ; reste à s’entendre avec l’Atalanta. Ce dossier attire également Manchester United et Arsenal, qui surveillent le milieu brésilien.

Battus 1-0 par les Gunners la semaine dernière, les Colchoneros avaient pourtant ouvert le score à l’aller (1-1), avant de voir leurs espoirs de qualification s’envoler.

En Liga, la formation de Diego Simeone occupe actuellement la quatrième place, à cinq points de Villarreal. À quatre journées de la fin, l’Atléti doit encore comble un écart significatif pour décrocher la troisième place.

Malgré cette quatrième place, les Madrilènes ont déjà leur billet pour la Ligue des champions. Les quatre premiers de la Liga se qualifient directement pour la compétition reine, tandis que le numéro cinq se rend en Ligue Europa.