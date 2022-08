L'Atletico Madrid demande à Joao Felix, Griezmann et d'autres d'accepter des réductions de salaire

Le club est en pourparlers avec certains des "poids lourds" du vestiaire pour ajuster leurs salaires.

Dans les bureaux de l'Atlético Madrid, le message est clair : il n'y a pas un euro à perdre, les comptes doivent être équilibrés et il est urgent de réduire la masse salariale. C'est précisément pour cette raison que le conseil d'administration de l'Atlético de Madrid a passé des jours à établir différents contacts avec certains des "poids lourds" du vestiaire pour leur faire comprendre que le club doit ajuster ses salaires.

La feuille de route du conseil est de maintenir un équilibre entre investissement et désinvestissement. Et pour cela, il faut réduire les dépenses liées aux salaires de son équipe première et du staff. A court et moyen terme, l'objectif est clair : réduire les salaires des joueurs les mieux payés, les différer dans certains cas, voire procéder à des prolongations de contrats avec des conditions de paiement plus souples pour le club.

Prise de contact pour baisser et reporter les salaires

Comme GOAL l'a appris, ces discussions ont eu lieu avec plusieurs membres de l'équipe. Le club a approché des joueurs comme Thomas Lemar, Jan Oblak, Koke, Antoine Griezmann et Joao Félix, entre autres, pour les informer de l'intention de l'Atlético d'essayer de réduire la masse salariale. L'objectif du club est de parvenir à un "réajustement" collectif des salaires de l'équipe première. Jusqu'à présent, cette série de contacts a été positive et il y a une bonne prédisposition des deux côtés.

Mercato : L'Atlético Madrid en passe de jouer un vilain tour au FC Barcelone pour Antoine Griezmann

Les joueurs savent déjà ce que veut le club et les discussions vont se poursuivre pour tenter de trouver un accord économique le moins dommageable possible pour les deux parties. Pour certains joueurs, ce ne serait pas la première réduction de leur salaire. Rappelons qu'Antoine Griezmann, par exemple, a déjà vu son salaire au Barça réduit de 40% pour rejoindre l'Atlético et s'inscrire dans le cadre du fair-play financier du club. La position des joueurs a été positive. Logiquement, personne n'aime voir son salaire réduit, mais le groupe comprend la situation, sait que le club en a besoin et est ouvert à l'étude de différentes formules pour donner un coup de main.

Lemar et Oblak, les premiers à ajuster leurs salaires

Cette politique de réduction de la masse salariale a déjà été menée avec deux joueurs comme Jan Oblak et Thomas Lemar. Les deux ont scellé leurs prolongations. Le gardien de but, jusqu'en 2028. Et l'international français, jusqu'en 2027. Selon Goal, Lemar a renoncé à une partie importante de son salaire, réduisant un pourcentage de son salaire et prolongeant son contrat. Le Guadeloupéen percevait un salaire de 7 millions net par an et a réduit son salaire de près de 40 % pour rester à l'Atlético Madrid.

Mercato : Pourquoi l'Atlético Madrid a refusé une énorme offre de Manchester United pour João Félix

Jan Oblak, le joueur le mieux payé de l'effectif de l'Atlético Madrid, a également apposé sa signature pour renouveler son contrat. Il a également reporté une partie de son salaire pour aider le club à atteindre son objectif de réduire sa masse salariale. Le club estime qu'il s'agit d'une mesure nécessaire pour assurer la viabilité du club dans les années à venir et pour éviter que la masse salariale ne continue de s'envoler.