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L’Atlético Madrid a décroché samedi une victoire de haute lutte en Liga. Grâce à une excellente entame, il s’est finalement imposé de justesse sur la pelouse d’Elche : 2-3. Avec 34 points, l’Atlético Madrid s’intercale entre le leader, le FC Barcelone (36), et son poursuivant, le Real Madrid (33), même si ses deux rivaux ont disputé un match de moins.

Le match ne pouvait pas mieux commencer pour l’Atlético, qui menait de deux buts après moins de sept minutes. Après le penalty transformé par Alejandro Grimaldo, Lee Kang-in a porté le score à 0-2 à la suite d’un excellent pressing.

Une erreur de l’international espagnol Marc Pubill a permis à Elche de revenir dans la partie. L’Espagnol a adressé une passe en retrait beaucoup trop courte à Jan Oblak, qui n’a rien pu faire sur la frappe de Martim Neto, venu intercepter le ballon.

Ce n’était pas encore le dernier but de la première période. L’Atlético a construit une superbe action et, alors qu’Álex Baena semblait sur le point de tirer, il a temporisé pour servir Julián Álvarez, lancé vers le but. Celui-ci a conclu avec sang-froid.

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Buba Sangaré a rapidement relancé le suspense après la pause grâce à une frappe déviée par Dávid Hancko. Une seconde période disputée a suivi, mais Elche a finalement manqué de qualité pour arracher un résultat. Elche occupe la dix-neuvième place, même si Valence et Levante, respectivement dix-septième et seizième et actuellement hors de la zone rouge, ne comptent qu’un point de plus.