L’Atlético Madrid a exprimé son ras-le-bol et a vertement critiqué le FC Barcelone en public

L'Atlético de Madrid a fait part au journal espagnol Diario AS de son mécontentement concernant l'attitude récente du FC Barcelone. Le club madrilène estime que le traitement réservé à Julián Álvarez manque d'élégance.

Jeudi matin, Fabrizio Romano indiquait que le Barça considérait Álvarez comme une priorité absolue et s’apprêtait à transmettre une offre pour l’international argentin.

Dans la soirée, le journaliste a ajouté que l’attaquant était lui-même favorable à un transfert en Catalogne et qu’il avait déposé une demande de départ auprès de l’Atlético.

Selon l’Atlético, tout cela est donc totalement faux. « Il n’est pas à vendre », affirme le club, qui qualifie ces rumeurs d’« absurdes ».

« Le club n’a reçu aucune offre pour le joueur et aucune discussion n’a eu lieu avec Barcelone », peut-on lire dans le communiqué.

Enfin, l’Atlético ajoute que, selon lui, le Barça s’est comporté comme un « petit club » dans cette affaire.