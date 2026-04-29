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Jonathan van Haaster

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L'Atlético Madrid a dominé un Arsenal en difficulté lors de la demi-finale de la Ligue des champions, tandis que l'arbitre Makkelie jouait un rôle décisif

Atletico Madrid vs Arsenal
Atletico Madrid
Arsenal
Ligue des Champions

La double confrontation en demi-finale de la Ligue des champions entre l’Atlético Madrid et Arsenal reste totalement ouverte. Mardi, le match aller en Espagne s’est soldé par un match nul 1-1, après des penalties transformés par Viktor Gyökeres et Julián Álvarez. Le match retour à l’Emirates Stadium aura lieu mardi prochain.

Le roi Felipe d’Espagne, présent en tribune, a vu Arsenal se créer la première occasion franche : un centre de l’ancien PSV Noni Madueke pour Piero Hincapié, dont la conclusion a frôlé le cadre. L’Atlético a répondu par Álvarez, dont la frappe a été repoussée par David Raya.

Deux occasions qui ont animé une première période globalement terne, principalement grâce à l’activité de Madueke. L’ailier s’est intelligemment démarqué avant d’enchaîner par une frappe dangereuse, finalement repoussée par Oblak.

Juste avant la mi-temps, Arsenal a trouvé un peu d’espace dans l’axe de la défense espagnole. Gyökeres s’apprêtait à tirer lorsqu’il a été percuté dans le dos par l’ancien joueur de Feyenoord Dávid Hancko. L’arbitre Makkelie a immédiatement sifflé un penalty, transformé avec sang-froid par le Suédois : 0-1.

L’Atlético a entamé la seconde période avec fougue et s’est montré menaçant par Ademola Lookman puis Antoine Griezmann : le Nigérian a d’abord enroulé sa frappe vers Raya, avant que le rebond ne soit repris trop mollement par un Griezmann visiblement frustré.

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Sur l’action suivante, l’Atlético a été récompensé : une frappe puissante de Marcos Llorente a heurté le bras tendu de Ben White et, après consultation de la VAR, Makkelie a pointé le point de penalty. Álvarez a transformé la sentence d’un tir fulgurant : 1-1.

L'Atlético, dominateur et ambitieux, pressait pour ouvrir le score, une récompense alors méritée au regard de sa seconde période maîtrisée. Griezmann a failli y parvenir : après un travail préparatoire de grande classe de Lookman, l'attaquant français a vu sa frappe heurter la barre transversale.

Les Gunners se sont extirpés de justesse, et la suivante opportunité était encore pour l’Atlético. Lookman a éliminé son vis-à-vis d’une feinte rapide, avant de manquer de précision dans son angle, offrant à Raya l’occasion de repousser sa tentative.

Peu après la sortie d’Álvarez, victime d’une chute provoquée par Eberechi Eze, l’attaquant a facilement levé la jambe de Hancko. L’arbitre Makkelie a d’abord accordé un penalty, avant d’être appelé à consulter l’écran par le VAR Dennis Higler et de revenir sur sa décision.

L’Atleti, légèrement sonné par ce frisson, a ensuite réussi à se replier. Arsenal n’a pas su en profiter et s’est à nouveau sorti d’affaire dans le temps additionnel, lorsque la frappe puissante du remplaçant Nahuel Molina a frôlé la barre transversale : 1-1.


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