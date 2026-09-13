L’Atlético de Madrid remporte un duel soporifique face à la Real Sociedad en toute fin de match

Real Sociedad - Atlético de Madrid s’est terminé sur le score de 0-3. La rencontre a été très hachée et les grosses occasions ont été rares, mais grâce à un penalty transformé et à un but tardif, l’équipe de Diego Simeone a finalement eu le dernier mot.

L’Atléti occupe la septième place après quatre journées. L’équipe a battu Malaga CF (2-0), avant de faire match nul contre Villarreal (2-2), de s’imposer face à Séville (1-3), puis de perdre contre l’Athletic Bilbao (3-0).

Par rapport au match de Ligue des champions contre Liverpool (défaite 2-1), l’entraîneur Diego Simeone a procédé à plusieurs changements pour cette rencontre de Liga. Julian Alvarez, Koke et Pablo Barrios ont ainsi été relégués sur le banc. Morten Hjulmand, Álex Grimaldo et Ademola Lookman étaient cette fois titulaires.

Toute la première période est restée sans but. Les deux équipes ne se sont pas procuré de grosses occasions et la possession a été assez équilibrée. Le nombre d’opportunités est toutefois resté limité et un seul tir a trouvé le cadre. Sergio Gómez a forcé le gardien Jan Oblak à intervenir.

Le scénario du match est resté inchangé au retour des vestiaires. Les offensives de la Sociedad comme de l’Atlético étaient souvent stoppées avant même leurs seize mètres respectifs, si bien que les occasions continuaient de se faire attendre.

Les deux équipes ont eu beaucoup de mal à se créer des occasions dans l’axe et ont donc souvent cherché les ailes. Elles ont tenté de faire sauter le verrou à l’aide de centres. Un centre madrilène a été remis de la tête avant de heurter le bras de Job Ochieng, après quoi l’arbitre a accordé un penalty à l’Atlético. Grimaldo a froidement donné l’avantage aux Madrilènes sur penalty à San Sebastián.

Jonathan David a doublé la mise. Après un joli slalom dans la défense de la Real Sociedad, l’attaquant canadien est resté calme et a conclu avec maîtrise : 0-2. Giuliano Simeone a porté le coup de grâce en contre-attaque à la 95e minute : 0-3. Grâce à cette victoire, le club de la capitale espagnole grimpe à la quatrième place.