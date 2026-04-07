L'Atlético de Madrid a réagi à la décision de la commission technique des arbitres de la Fédération espagnole de football concernant l'incident controversé survenu samedi dernier lors du match de Liga opposant le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid.

L'Atlético de Madrid a critiqué la décision de l'arbitre Busquets Ferrer d'annuler le carton rouge infligé à Gerard Martín, joueur du Barça, et a demandé des explications à la commission technique des arbitres.

Gerard Martín a tenté de passer le ballon, l'a touché, mais a marché sur la cheville d'Almada. L'arbitre Busquets Ferrer a considéré cela comme une faute grave et a brandi le carton rouge, mais Mileru López, depuis la salle de la technologie d'assistance vidéo, a contesté la décision et a demandé à l'arbitre de la modifier, ce qui a été fait.

Ce mardi, la Commission technique des arbitres (CTA) a reconnu, dans l'émission « Tiempo de Revisión », que la technologie d'assistance vidéo (VAR) n'aurait pas dû intervenir lors du match entre l'Atlético de Madrid et Barcelone pour alléger la sanction de Gérard Martin, en transformant le carton rouge en carton jaune, et que le joueur méritait d'être expulsé.

De son côté, l'Atlético de Madrid a remercié la Commission technique des arbitres (CTA) d'avoir reconnu une erreur d'arbitrage manifeste.

L'Atlético de Madrid a publié, via son compte sur « X », la vidéo de l'analyse par la Commission technique des arbitres de l'incident controversé face à Barcelone.

L'Atlético Madrid a commenté : « Un grand merci à la commission pour cette clarification... En ces temps, on apprécie beaucoup que l'on reconnaisse ses erreurs. »

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