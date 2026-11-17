Partager Suivez GOAL sur Google

L'aventure de Martín Zubimendi à Arsenal pourrait tourner court. Son rêve de rejoindre la Premier League s'est transformé en une expérience qui ne se déroule pas comme prévu, son rôle s'étant réduit dans les plans de l'entraîneur Mikel Arteta et son temps de jeu se faisant rare.

Publicité

Alors que le milieu de terrain espagnol misait sur le projet d'Arsenal, qu'il considérait comme le meilleur choix pour sa carrière, le doute a commencé à s'installer dans son esprit, ouvrant la porte à un possible départ afin de trouver davantage de temps de jeu et de retrouver le statut qui avait fait de lui l'un des meilleurs milieux d'Europe.

Selon le quotidien espagnol « AS », Arsenal a fixé le montant à partir duquel il accepterait de se séparer de Zubimendi, alors que plusieurs clubs espagnols, Atlético de Madrid en tête, s'intéressent de plus en plus au joueur et que Chelsea suit de près l'évolution de sa situation.

Le transfert de Zubimendi à Arsenal n'était pas une simple nouvelle étape dans sa carrière professionnelle, mais un choix mûrement réfléchi : il avait privilégié le projet anglais à toutes les autres offres, après avoir décidé de ne pas attendre le Real Madrid, qui n'avait pas tranché à temps sur ce dossier.

Le joueur avait pourtant bien commencé son aventure londonienne, affichant un niveau qui laissait penser qu'il pourrait s'imposer dans l'équipe d'Arteta. Mais la situation a progressivement changé et la deuxième saison s'est révélée plus compliquée, son rôle ayant diminué dans les plans du technicien espagnol.

Publicité Publicité

Tout indique que Zubimendi ne bénéficie plus du statut auquel il aspirait à son arrivée, en raison d'une forte concurrence au milieu de terrain. Plusieurs joueurs le devancent dans la hiérarchie d'Arteta, parmi lesquels Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Bruno Guimarães, Martin Ødegaard et Mikel Merino.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Face à cette situation, l'ancien joueur de la Real Sociedad envisage sérieusement, pour la première fois, de quitter Arsenal, conscient que rester à Londres pourrait le priver du temps de jeu dont il a besoin pour conserver son niveau et sa place en sélection.

Toujours selon le journal, Zubimendi est ouvert à toutes les options qui s'offrent à lui et n'exclut pas un retour en Liga, s'il trouve un projet qui lui apporte la confiance et le rôle qui lui manquent actuellement.

Publicité

L'Atlético de Madrid passe à l'action, Chelsea à l'affût

La situation de Zubimendi a éveillé l'intérêt de plusieurs clubs européens, à commencer par l'Atlético de Madrid, qui souhaite le ramener en Espagne en profitant du mécontentement du joueur à Arsenal.

L'intérêt ne se limite pas à l'Atlético : d'autres clubs espagnols surveillent la situation du milieu de terrain, tandis que Chelsea figure parmi les prétendants qui suivent l'évolution de son avenir, appréciant ses qualités techniques ainsi que sa capacité à construire le jeu et à maîtriser le rythme des rencontres.

Publicité

Zubimendi jouit par ailleurs d'une estime particulière auprès de Xabi Alonso, qui a déjà travaillé avec lui lorsqu'il était au centre de formation de la Real Sociedad et qui compte parmi les plus grands admirateurs de son talent, selon le quotidien espagnol.

Un retour en Liga apparaît comme une option séduisante pour le joueur, d'autant qu'il connaît bien ce championnat et qu'il y a déjà prouvé sa capacité à briller sous le maillot de la Real Sociedad, avant de tenter l'aventure en Premier League.

Publicité

La sélection espagnole révèle le malaise de Zubimendi

Les difficultés de Zubimendi ne se limitent pas à Arsenal : elles s'étendent également à la sélection espagnole, où il fait face à une rude concurrence au poste de milieu défensif avec Rodri, qui reste le premier choix du sélectionneur Luis de la Fuente lorsqu'il est disponible.

En l'absence de la star de Manchester City, blessée lors de la dernière trêve internationale, Zubimendi a eu l'occasion d'être titularisé lors de deux matchs, et il en a profité pour confirmer ses qualités et revenir sur le devant de la scène européenne.

Publicité

Mais ces apparitions ont, dans le même temps, relancé les interrogations sur sa situation à Arsenal, d'autant que le joueur possède le potentiel pour jouer un rôle plus important, alors que la concurrence au sein du club londonien l'empêche d'obtenir la chance qu'il attend.

Pour « AS », la situation de Zubimendi illustre la difficulté de la concurrence en équipe d'Espagne, qui dispose d'un groupe exceptionnel de milieux de terrain. Mais le principal problème du joueur se situe à Londres, où il ne dispose pas de l'espace suffisant pour exprimer son potentiel.

Publicité

70 millions d'euros séparent Zubimendi d'un départ

Même si le joueur pourrait souhaiter tenter une nouvelle expérience, son départ d'Arsenal ne sera pas chose aisée, le club anglais ayant posé une condition financière claire pour accepter de le laisser partir.

La direction d'Arsenal a fixé à 70 millions d'euros le prix à payer pour se passer des services de Zubimendi, un montant qui traduit l'attachement du club à la valeur et au potentiel du joueur, malgré la diminution de son rôle dans l'équipe ces derniers temps.

Publicité

Le quotidien espagnol estime que Zubimendi vaut cette somme au regard de ses qualités techniques et de ce qu'il a montré avant son départ pour l'Angleterre. Reste à savoir si les clubs intéressés seront prêts à répondre aux exigences financières d'Arsenal.

Le joueur se trouve ainsi à un véritable tournant : soit continuer à se battre pour décrocher une place de titulaire dans le projet d'Arteta, soit mettre fin à son aventure anglaise et rentrer en Espagne en quête d'un rôle plus important, qui lui redonnerait confiance et lui garantirait de rester en sélection nationale.