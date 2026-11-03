L'Atlético de Madrid n'est pas Aston Villa : Flick va-t-il de nouveau jouer avec le feu face à Simeone lors du choc de Liga ?

Le FC Barcelone a signé une victoire importante ce mardi face à son hôte Aston Villa, sur le score de 3-0, pour renouer avec le chemin des succès en Ligue des champions.

La rencontre s'est tenue au Camp Nou, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, permettant au Barça d'atteindre les neuf points et de grimper à la deuxième place.

Le Barça avait perdu lors de la précédente journée face au Paris Saint-Germain, sur le score de 4-2, mais il est revenu aujourd'hui pour décrocher une troisième victoire et porter son total à 9 points.

Flick déploie l'arme du pressing haut

La rencontre a vu l'Allemand Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, miser sur le pressing haut face à Aston Villa dès le coup d'envoi.

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Pour ce faire, Flick s'est appuyé sur le quatuor offensif composé de Raphinha, Lamine Yamal, Gordon et Fermín López, et même Pedri et Rodri ont participé au pressing.

Cette arme puissante a pleinement fonctionné dans les premières minutes et a provoqué une grave erreur dans la défense d'Aston Villa, dont Lamine Yamal a profité pour inscrire le premier but.

Par la suite, les erreurs se sont répétées au cours du match, même si elles se sont raréfiées en seconde période, après les tentatives d'Unai Emery, entraîneur d'Aston Villa, de réajuster son équipe.

Tout au long de la rencontre, le pressing des joueurs du FC Barcelone sur Aston Villa devant son but s'est révélé fructueux, le Barça se procurant de nombreuses occasions grâce à sa réussite dans la récupération du ballon en réduisant les espaces, ou en contraignant bien souvent l'adversaire à dégager le ballon vers l'avant de peur de le perdre dans des zones dangereuses.

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L'autre visage du plan de Flick

Malgré la réussite offensive du plan de Flick, celui-ci a causé de grands problèmes défensifs au Barça, qui a été exposé à des attaques extrêmement dangereuses.

En première période notamment, l'équipe anglaise s'est procuré 4 véritables occasions de marquer, sur des contre-attaques où Aston Villa a exploité la montée des joueurs du Barça pour presser vers l'avant, lançant des offensives à rebours qui ont atteint le but de Joan García.

Sans le brio de Joan García, le résultat de la rencontre aurait changé. Le site international « SofaScore » lui a attribué une note allant jusqu'à 8 sur 10, ce qui souligne le rôle qu'il a joué dans le match d'aujourd'hui.

En seconde période, les occasions d'Aston Villa se sont faites plus rares par rapport à la première, mais elles sont restées dangereuses, le poteau ayant même privé l'équipe anglaise d'un but tout fait.

Joan García a réussi à conserver sa cage inviolée dans le match d'aujourd'hui, malgré les dangereuses attaques d'Aston Villa.

C'est la première fois que le Barça n'encaisse pas de but en Ligue des champions, après 18 matchs au cours desquels il n'a pas réussi à garder sa cage inviolée.

Un signal d'alarme avant le choc contre l'Atlético Madrid

Le FC Barcelone aura un rendez-vous brûlant dimanche prochain, lorsqu'il se rendra sur la pelouse de l'Atlético Madrid, au stade Wanda Metropolitano, dans le cadre de la Liga.

Le Barça est en tête du classement avec 30 points, suivi de l'Atlético Madrid avec 28 points, puis du Real Madrid troisième avec 27 points.

Le FC Barcelone cherche assurément la victoire pour conserver le sommet qu'il perdrait en cas de défaite face à son dauphin, et il pourrait même se retrouver à égalité avec son rival le Real Madrid au terme de la journée.

Le match face à Aston Villa constitue un avertissement au ton très ferme adressé à Hans Flick, qui prendrait le risque de perdre les points du choc contre l'Atlético Madrid s'il jouait de la même manière que ce soir.

On sait que les contre-attaques rapides et foudroyantes constituent le trait le plus marquant de la philosophie de l'entraîneur argentin Diego Simeone avec l'Atlético Madrid.

Et si Simeone renonce à ce plan lors de certains matchs, il y revient pour les grands rendez-vous, afin de sécuriser sa défense et de tenter de faire trembler les filets.

L'Atlético Madrid possède dans son effectif de nombreux joueurs de qualité, capables de menacer puissamment le but du FC Barcelone par des contres rapides.

Simeone devrait s'appuyer sur des joueurs comme Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Marcos Llorente, Alejandro Baena, Pablo Barrios et Sørloth, en plus de la présence de Lookman et Kang-in Lee dans la liste.

La plupart d'entre eux possèdent une grande vitesse et une grande qualité technique, ce qui mettrait le FC Barcelone en difficulté si les Colchoneros avaient l'occasion de lancer des contre-attaques, comme cela s'est produit ce soir face à Aston Villa.

Alors, Flick ajustera-t-il sa façon de jouer face à l'Atlético Madrid, ou prendra-t-il le risque de s'appuyer sur le plan utilisé contre Aston Villa lors du choc attendu de la Liga ?