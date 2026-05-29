Les tensions entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone au sujet de Julián Álvarez ont atteint un nouveau sommet vendredi. Les négociations concernant l’attaquant argentin sont extrêmement complexes, poussant l’Atlético à se moquer ouvertement du club catalan sur les réseaux sociaux.

Barcelone considère l’Argentin comme un renfort clé pour son attaque, mais se heurte au refus catégorique de Madrid de céder son joueur. L’Atlético a déjà fait savoir, à plusieurs reprises, qu’il ne souhaitait pas vendre l’attaquant et, selon la presse espagnole, n’envisagerait des discussions qu’à partir d’une offre d’au moins 150 millions d’euros.

Au sein de la direction colchonera, l’agacement est palpable ; des sources internes ont déjà confié à AS que les rumeurs persistantes les exaspèrent. « Barcelone s’est comporté comme un petit club tout au long de l’affaire Julián », a-t-on tranché à Madrid.

Vendredi, le club madrilène a donc décidé d’exprimer son agacement avec ironie en publiant trois messages successifs sur X, chacun ouvrant par le célèbre « Here We Go » popularisé par l’expert des transferts Fabrizio Romano pour annoncer un accord imminent.

Dans le premier message, l’Atlético écrit : « HERE WE GO ! Nous avons envoyé un fax au FC Barcelone avec notre offre de transfert : quatre billets pour le concert de Bad Bunny demain, un abonnement annuel à ABC et un sac de graines de tournesol. Nous attendons avec impatience la réponse pour préparer l’annonce. » Le post était illustré d’une photo retouchée où la pépite blaugrana Lamine Yamal porte le maillot colchonero.

Peu après, un deuxième message est tombé : « C’EST PARTI ! Pour cette deuxième offre, problème : les billets pour le concert de demain étaient épuisés, nous avons donc amélioré notre proposition initiale avec six billets pour le concert de dimanche. » Cette fois, c’est Pedri, toujours en maillot colchonero, qui illustre le post.

Pour clore cette série, l’Atlético assène un troisième et dernier coup, peut-être encore plus piquant. « C’EST PARTI ! Pour finaliser notre offre 3 pour 1, on se lâche : le joueur vient chez nous en prêt d’une saison et, en contrepartie, on prête Tom Ford et Smith sans option d’achat. Une proposition irrésistible. » Une photo retouchée de Raphinha dans le maillot rouge et blanc des Madrilènes accompagne le message.