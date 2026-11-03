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L’Atlético de Madrid a entamé des discussions préliminaires pour recruter le milieu de terrain d’Almería Stefan Dzodic, alors que le club de la capitale espagnole commence à préparer son recrutement en vue du mercato de l’été prochain. L’international serbe de 21 ans est protégé par une clause libératoire de 40 millions d’euros (33 millions de livres sterling/45 millions de dollars) et un contrat de longue durée courant jusqu’en juin 2032.

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L’Atlético prend contact avec l’entourage du milieu serbe

Selon Marca, les dirigeants sportifs de l’Atlético ont entamé des discussions avec les représentants du milieu de terrain de 21 ans afin de préparer un transfert à l’été 2027. Aucun accord officiel n’a encore été conclu, mais les dirigeants du Metropolitano voient en l’international serbe une pièce maîtresse de leur entrejeu à long terme. En s’y prenant tôt, le club de Liga espère devancer les autres prétendants.

Les bonnes relations entre les clubs facilitent les négociations

Obtenir la signature du jeune joueur nécessitera des négociations délicates, compte tenu de la position de force de son club actuel. Dzodic étant sous contrat en Andalousie jusqu’à l’été 2032, avec une clause libératoire de 40 millions d’euros, le club de deuxième division n’est pas contraint d’accepter rapidement une vente à prix réduit.

L’article précise toutefois que les bonnes relations institutionnelles entre les deux clubs espagnols pourraient permettre à l’Atlético de négocier une indemnité de transfert inférieure au montant de cette clause. Les responsables du recrutement à Madrid suivent de près la progression du milieu de terrain et sont convaincus que ses performances actuelles et sa marge de progression justifient d’intensifier leurs efforts dans les mois à venir.

Arrivé de France, Dzodic brille en Espagne

Dzodic a rapidement progressé depuis son arrivée à Almería en provenance de Montpellier B, à l’été 2025. Lors de sa première saison en Espagne, en 2025-2026, le milieu de terrain a disputé 33 matches de saison régulière, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives. Il a ensuite marqué une fois en quatre rencontres des barrages d’accession, conclus par une défaite de son équipe face à Malaga en finale, au score cumulé.

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Il poursuit sa progression lors de la saison 2026-2027 de La Liga 2, avec déjà un but et une passe décisive en 10 matches de championnat. Ses prestations régulières dans l’entrejeu ont aidé l’entraîneur Garcia Pimienta à placer le club dans la course à la montée directe au cours des premiers mois de la saison.

La course à la montée se poursuit à Gérone

Alors que l’Atlético prévoit de faire avancer les discussions avec l’entourage du joueur en vue du mercato estival, la priorité immédiate de Dzodic reste d’aider Almería à retrouver l’élite espagnole. L’équipe de Pimienta occupe actuellement la deuxième place du classement de Liga 2, avec 26 points en 12 matches, à une longueur du leader, Castellón. Elle tentera de maintenir la pression lors de son déplacement à Gérone, dimanche 8 novembre, pour la 13e journée.