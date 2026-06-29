L'Atlético de Madrid a trouvé un accord pour recruter au PSG un joueur appelé à remplacer Antoine Griezmann

L'Atlético de Madrid s'apprête à entamer son activité officielle sur le marché des transferts estivaux, et deux transferts devraient être annoncés dans les prochains jours.

Selon le journal « Marca », le club madrilène a finalisé les transferts d’Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) et de Kang-in Lee (Paris), afin de renforcer l’effectif de Diego Simeone pour la saison 2026-2027.

Si les deux joueurs sont attendus avec intérêt, le profil de Kang In Lee retient particulièrement l’attention. Formé à Valence puis passé par plusieurs clubs européens, dont Majorque, le milieu offensif sud-coréen revient en Liga avec l’intention de s’imposer dans un rôle créatif au sein du projet colchonero, où il devra pallier l’absence notable d’Antoine Griezmann.

Le joueur s’apprête ainsi à relever un nouveau défi dans un club où son impact devrait être bien plus significatif qu’au Paris Saint-Germain, avec lequel l’Atlético a finalisé les modalités du transfert.