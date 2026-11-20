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Une star de Manchester City pourrait figurer parmi les noms les plus en vue du prochain mercato hivernal, son avenir étant désormais incertain en raison de la baisse de son temps de jeu et de son insatisfaction quant à sa situation actuelle. Entre son envie de relever un nouveau défi et l'intérêt ancien de l'Atlético de Madrid pour ses services, un transfert retentissant se profile, qui pourrait le ramener en Liga.

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Le problème ne se limite pas à son faible temps de jeu. À 32 ans, le Croate Mateo Kovacic entame les derniers mois de son contrat avec Manchester City, ce qui place le club anglais devant deux options : tirer profit de son départ dès janvier prochain, ou prendre le risque de le perdre libre en fin de saison.

Kovacic traverse une période difficile depuis le début de la saison, sa place dans les plans du staff technique ayant reculé. Il n'a pas obtenu l'opportunité qu'il attendait pour disputer une place de titulaire.

Selon les chiffres, le milieu croate a pris part à 8 matchs toutes compétitions confondues : 3 en Premier League, 2 en Ligue des champions, 2 en Coupe de la Ligue anglaise et 1 au Community Shield, pour un total de seulement 373 minutes.

Au cours de ces apparitions limitées, Kovacic a inscrit un seul but, face à Brighton en Coupe de la Ligue, et délivré une passe décisive contre Ipswich Town.

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Malgré l'expérience et la qualité technique qui lui permettent d'apporter un plus à n'importe quelle équipe, sa situation actuelle ne répond pas à ses ambitions, d'autant qu'il ne souhaite pas passer le reste de sa carrière sur le banc.

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Les éléments disponibles indiquent que le joueur envisage sérieusement un départ lors du mercato hivernal, à la recherche d'un projet qui lui offrirait un rôle plus important et davantage d'espace pour exprimer ses qualités, d'autant qu'il reste international avec la Croatie.

L'Atlético de Madrid surveille, le nom de Kovacic refait surface

Selon le quotidien espagnol « Marca », Kovacic est très apprécié au sein de la direction sportive de l'Atlético de Madrid, qui s'était déjà intéressée à lui et voit en lui un joueur capable d'étoffer les options au milieu de terrain.

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Le moment où son nom apparaît sur le marché des transferts semble tomber à pic pour le club madrilène, qui a déjà commencé à étudier ses besoins pour la saison prochaine, alors que des points d'interrogation planent sur l'avenir de certains éléments de l'entrejeu.

La saison actuelle devrait en effet être la dernière du capitaine Koke sous le maillot de l'Atlético de Madrid, ce qui pousse la direction à chercher des solutions capables de compenser son expérience et son influence sur le terrain.

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Par ailleurs, Johnny Cardoso n'a pas livré le niveau attendu lors de sa première saison au club, les blessures ayant pesé sur sa continuité et sa capacité à s'imposer, tandis que Morten Hjulmand a encore besoin de temps pour prouver sa valeur, son niveau ayant fluctué au cours des premiers mois de son aventure.

Dès lors, l'idée de recruter Kovacic paraît séduisante, d'autant que le joueur possède une vaste expérience des pelouses européennes et a déjà défendu les couleurs de grands clubs, notamment l'Inter Milan, le Real Madrid, Chelsea et Manchester City.

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Zubimendi, une autre option, mais un tout autre calcul

Kovacic n'est pas la seule piste de l'Atlético de Madrid pour renforcer son milieu de terrain. Le nom de Martín Zubimendi a refait surface ces derniers jours, l'Espagnol étant associé à un possible départ d'Arsenal en raison de sa situation actuelle.

Zubimendi fait face à un défi : il ne bénéficie pas du temps de jeu auquel il aspire, ce qui pourrait compromettre ses chances de rester dans les plans de la sélection espagnole et le rend ouvert à l'étude de nouvelles options.

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L'Atlético de Madrid a déjà tenté de recruter le milieu espagnol à plusieurs reprises, mais les exigences financières et les avantages économiques offerts par la Premier League ont empêché la conclusion de l'opération.

Avec une possible évolution de la situation de Zubimendi, le club madrilène pourrait se retrouver face à une nouvelle occasion de rouvrir les négociations, même si tout dépendra de la position d'Arsenal et de sa disposition à se séparer du joueur.

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Un retour en Espagne pour sauver Kovacic ?

Si l'Atlético de Madrid suit de près la situation de Kovacic, ce dossier présente quelques différences par rapport à la piste Zubimendi. Le Croate approche de la fin de son contrat et ne bénéficie pas d'un temps de jeu suffisant à Manchester City, et son envie de vivre une nouvelle expérience pourrait faciliter les négociations entre les parties concernées.

La valeur marchande de Kovacic s'élève à environ 10 millions d'euros, selon les estimations en circulation, un montant qui pourrait faire de son recrutement une opportunité économique intéressante au regard de son expérience et de son riche parcours dans les grands championnats européens.

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À cela s'ajoute le fait que le joueur s'est remis de la blessure au tendon d'Achille qui l'avait éloigné des terrains, et qu'il est désormais en mesure de retrouver progressivement son rythme, même s'il continue de souffrir d'un temps de jeu limité.

Kovacic possède des qualités techniques qui correspondent aux besoins de l'Atlético, grâce à sa capacité à conserver le ballon sous pression et à se sortir des zones restreintes, ainsi qu'à son talent pour construire le jeu et se projeter vers le camp adverse. Il peut également évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain, aussi bien dans un rôle défensif que dans des positions plus avancées.

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Reste une question : l'Atlético de Madrid profitera-t-il de la situation du Croate pour s'offrir une recrue dotée d'une grande expérience européenne, ou préférera-t-il se tourner vers Zubimendi ?

Une chose est sûre : l'avenir de Kovacic est désormais ouvert à toutes les possibilités, et un retour en Liga pourrait constituer l'occasion idéale de retrouver son éclat et de conclure son aventure à Manchester City d'une manière bien différente de la situation actuelle.