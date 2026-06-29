L'Atlético attise les spéculations sur un départ d'Alvarez vers le Barça, une décision qui s'annonce déjà controversée

L’attaquant argentin Julián Álvarez n’a pas pris part à la campagne de lancement du nouveau maillot domicile de l’Atlético de Madrid pour la saison 2026-2027, une absence qui alimente les spéculations sur son avenir alors qu’il a manifesté son souhait de partir lors du mercato estival.

L’attaquant a confié à ESPN avoir informé les dirigeants colchoneros de son souhait de relever un nouveau défi, estimant qu’un transfert servirait les intérêts de tous et lui permettrait de concrétiser son rêve, tout en précisant avoir déjà échangé avec la direction sans dévoiler les détails de ces discussions.

La présentation officielle du nouveau maillot a réuni quatre joueurs – Alex Baena, Marc Popel, Marcos Llorente et Giuliano Simeone – tandis qu’Álvarez était absent, alimentant les spéculations sur un départ imminent du club madrilène.

Même s’il a été absent de la présentation officielle, la nouvelle tenue d’échauffement comportait un clin d’œil symbolique au joueur, avec un design inspiré de la « toile d’araignée », en référence à son surnom célèbre, et reprenant le visuel du maillot de la saison 2004-2005.

L’Atlético de Madrid campe sur sa position : pas de départ sans le paiement intégral de la clause libératoire, fixée à 500 millions d’euros, Il refuse par ailleurs d’entrer en négociations avec le Barça et privilégie les approches venues de l’étranger, notamment celles d’Arsenal et du Paris Saint-Germain.

De son côté, le Barça maintient sa pression, convaincu que Julián Álvarez est la pièce manquante de son attaque et déterminé à boucler l’opération avant la clôture du mercato, malgré le rejet d’une première offre supérieure à 100 millions d’euros.

Entre l’attachement de l’Atlético à sa star et la volonté du joueur de partir, le dossier Alvarez devrait rester l’un des plus brûlants du mercato des prochaines semaines, en attendant l’issue des négociations après la fin de sa participation avec l’Argentine à la Coupe du monde 2026.