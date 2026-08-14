Andrew Giuliani, ancien conseiller du président américain Donald Trump et ancien directeur exécutif du groupe de travail de la Maison-Blanche consacré à la Coupe du monde 2026, a fermement pris la défense du président de la Fédération internationale de football association Gianni Infantino, estimant que quiconque envisagerait de l'évincer « a besoin d'un examen psychiatrique ».

Giuliani a travaillé étroitement avec Infantino avant et pendant le tournoi de cet été, et il s'est empressé de le défendre au milieu de la controverse persistante après l'annulation du projet « FIFA Forward Enterprise » que la FIFA avait présenté.

Dans des déclarations rapportées par le site américain « Independent », Giuliani a affirmé que les critiques visant Infantino étaient motivées par la jalousie et les calculs politiques, ajoutant : « C'est de la politique. J'ai déjà vu cela lorsqu'ils ont pris pour cible le président Trump d'un point de vue politique. Les gens sont jaloux quand d'autres accomplissent de grandes choses. Et ce que Gianni Infantino a fait pour la FIFA, c'est qu'il l'a portée à un tout nouveau niveau dont ils ne pensaient pas qu'il fût possible. »

Le Mondial 2026, sa propre vision

Giuliani a mis en lumière l'importance de la Coupe du monde 2026, soulignant qu'il s'agissait du premier tournoi préparé selon la vision propre d'Infantino, et a déclaré : « Vous devez vous souvenir qu'il s'agit de la première Coupe du monde que Gianni Infantino a réussi à obtenir l'organisation durant son mandat. Il a hérité des tournois de la Russie et du Qatar et a accompli un bon travail dans leur gestion, mais celui-ci est le premier, c'est sa propre vision. »

Giuliani a adressé une mise en garde très ferme aux présidents des fédérations nationales et continentales, en disant : « Ce que je voudrais dire, c'est que tout président de fédération qui songerait à ne pas voter en faveur de Gianni Infantino, ce serait l'une des décisions les plus stupides de sa carrière professionnelle. »

Des chiffres records et une défense face aux erreurs

Giuliani a salué la réussite organisationnelle et financière du dernier tournoi, ajoutant : « Cet homme vient d'organiser le plus grand événement sportif mondial de tous les temps sans le moindre incident, et il a généré des revenus supérieurs de plus de quatre fois à ceux de la dernière Coupe du monde. »

Il a poursuivi : « Vous songez à l'évincer ; si Gianni n'est pas réélu à l'unanimité, alors tous ceux qui ont voté contre lui ont besoin d'un examen psychiatrique. »

Giuliani a ironisé sur la crise en affirmant que la FIFA « aurait peut-être besoin d'un plan de sauvetage de la FIFA », à l'image du « plan de sauvetage de l'Amérique » présenté auparavant par Trump.

Giuliani a affirmé, à l'instar de Trump, qu'il n'avait pas eu connaissance de la proposition FFE avant que les médias ne la diffusent, et il a appelé les détracteurs d'Infantino à faire preuve de patience et à évaluer l'ensemble de son parcours.

Il a ajouté qu'il s'était entretenu avec Infantino depuis le déclenchement de la controverse, et qu'il estimait que celui-ci disposait d'un bon plan pour les mois à venir, jusqu'en mars de l'année prochaine, afin de remporter sa réélection pour un nouveau mandat.

Au sujet de la proposition controversée de la FIFA, Giuliani a déclaré : « Nous sommes tous des êtres humains, et je pense que Gianni s'est exprimé sur cette question récemment, mais je considère que c'est l'une de ces choses que les gens ont remarquées, dès lors que le sport est devenu un sujet de profit et de marketing commercial. »

Il a conclu en disant : « Il faut considérer l'ensemble des accomplissements de Gianni, et se rendre compte qu'il cherche toujours à améliorer son organisation. Le simple fait de chercher toujours à s'améliorer ne signifie pas que l'on ne commettra pas une erreur ici ou là ; en tant qu'être humain, cela peut arriver, mais je regarde l'ensemble de ses accomplissements et je dis : voilà la personne que je veux à la tête. »