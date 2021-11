L’ASSE enchaine, Bordeaux gaspille… Le résumé de la journée en Ligue 1

La journée de Ligue 1 s’est poursuivie ce dimanche avec la tenue de nombreuses rencontres. Elles ont toutes été très disputées, et c’est l’opposition entre Metz et Bordeaux, deux mal classés, qui a été plus animée. A Saint-Symphorien, pas moins de six buts ont été marqués.

Pluie de buts à Metz

Les Grenats et les Marine et Blanc se sont quittés sur un score de parité (3-3) et ce sont les visiteurs qui peuvent nourrir le plus de regrets au sortir de cette empoignade. Ils ont mené 2-0 puis 3-2 avant de laisser échapper la victoire alors qu’ils étaient en supériorité numérique. Le doublé de Rémi Oudin n’a pas suffi. Les Lorrains peuvent remercier Nicolas De Préville, un ancien des Girondins, et Opa Nguette, qui ont fait trembler les filets adverses.

Dans les autres rencontres, on notera le succès de l’ASSE, le deuxième de suite. Les Verts sont allés l’emporter sur le terrain. Un seul but a suffi à leur bonheur. Il a été l’œuvre du Péruvien Miguel Trauco. En gagnant, l’équipe de Puel revient à un point de son adversaire du jour.

En bas du classement, le Stade de Reims a aussi glané un succès important pour le maintien. Les Champenois sont allés battre le RC Strasbourg à l’extérieur. Hugo Ekitike a permis à Reims d’assurer son 3e succès de l’exercice.

Brest fait sensation contre Lens

Pour finir, le SCO d’Angers a remporté le derby de Bretagne face à Lorient. L’équipe de Baticle a eu fort à faire contre les Merlus et la différence ne s’est faite que sur un pénalty. Le capitaine Thomas Mangani l’a transformé. A la faveur de cette victoire, les Angévins retrouvent le premier tiers du tableau (6e).

A noter que cette journée dominicale a commencé par le succès sensationnel du Stade de Brestois contre Lens. Les Finistériens ont infligé une vraie correction aux Artésiens (4-0). Quatre buts marqués, dont trois dès la première demi-heure du jeu. C’est le 3e succès de rang de la bande à Der Zakarian.