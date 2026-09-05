L’AS Rome est également restée parfaite après la troisième journée de Serie A. À domicile face à l’Atalanta, les hommes de Gian Piero Gasperini se dirigeaient longtemps vers une défaite, mais grâce à des buts très tardifs de Mario Hermoso (89e) et Matías Soulé (90e+3), ils ont renversé leur retard de 0-1 pour s’imposer 2-1 au terme d’un match extrêmement disputé.

Avant la rencontre, les regards étaient tournés vers Marten de Roon, qui a récemment quitté l’Atalanta, où il était une légende du club, pour rejoindre la Roma. Le natif de Zwijndrecht a débuté sur le banc et n’est pas entré en jeu, tout comme Devyne Rensch. Donyell Malen a évidemment commencé dans le onze de départ et a été remplacé après une heure de jeu.

Malen s’est procuré quelques occasions en première période, mais il s’est montré moins tueur que lors des deux matches précédents, au cours desquels il avait inscrit cinq buts au total. Ainsi, l’international néerlandais n’est pas parvenu à battre le gardien de l’Atalanta Marco Carnesecchi alors qu’il se trouvait en bonne position.

Le score a été ouvert contre le cours du jeu par l’Atalanta. Charles De Ketelaere a débordé Hermoso avant de centrer. Evan Ndicka a touché du pied le centre du Belge, sans pouvoir empêcher Éderson de reprendre le ballon repoussé d’une frappe surpuissante : 0-1.

Longtemps, on a cru que le score en resterait là, mais le destin en a décidé autrement en grande partie grâce à Soulé. L’Argentin a déposé un corner sur la tête d’Hermoso juste avant la fin, et l’Espagnol a trouvé le petit filet opposé d’une superbe tête lobée : 1-1.

Et ce n’était pas fini au Stadio Olimpico. Le remplaçant de Malen, Santiago Castro, qui avait déjà trouvé les montants à deux reprises avant l’égalisation, a transmis le ballon à Paulo Dybala. Le meneur de jeu a ensuite trouvé son compatriote Soulé, qui a repiqué dans l’axe, frappé en étant masqué et surpris Carnesecchi au premier poteau : 2-1.

La Roma compte ainsi neuf points après trois matches et, avec l’Inter, qui s’était imposé plus tôt dans la journée face à Naples au terme d’un duel spectaculaire, elle est provisoirement la seule équipe à totaliser ce nombre de points après trois journées. L’AC Milan, la Juventus et la Lazio (six points en deux matches) peuvent encore égaler cette performance.