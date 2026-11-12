L'AS Rome insiste pour recruter une star du Real Madrid et renonce au transfert d'un joueur du Barça

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L'AS Roma insiste pour conclure un joli coup auprès du Real Madrid lors du prochain mercato hivernal, au moment où le club a renoncé à sa tentative de recruter un joueur du Barça.

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Ces derniers temps, de nombreux rapports ont affirmé que la Roma s'intéresse à la venue d'Alejandro Balde, en provenance de Barcelone, lors du prochain mercato hivernal.

Mais malgré un Balde poussé vers la sortie, la Roma pourrait ne pas être sa prochaine destination.

Le journaliste italien Matteo Moretto, spécialiste des transferts, a analysé la situation du joueur du Barça dans l'émission « La Pizarra de Quintana » surRadio Marca, soulignant que Balde ne bénéficie pas du temps de jeu qu'il espérait et qu'il commence à envisager un départ lors du prochain mercato hivernal.

Il a déclaré : « Balde pourrait quitter Barcelone en janvier, et il est de plus en plus ouvert à un départ. Il est évident qu'il ne s'assurera pas une place de titulaire dans l'équipe ; il ne bénéficie d'aucun temps de jeu ni d'un rôle de leader. Le joueur y réfléchit sérieusement. »

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Le journaliste a également révélé la réalité des rapports liant le joueur à la Roma, en disant : « Le nom de Balde a été associé à un club italien, la Roma, et je le sais bien… mais la Roma a d'autres priorités. »

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Il a confirmé que « la priorité de la Roma est de recruter des attaquants, et non des défenseurs », et que le club italien a donc d'autres objectifs sur le marché des transferts que Balde.

Endrick parmi les priorités de la Roma

Endrick, la star du Real Madrid, est l'une des cibles figurant sur la table de la Roma. L'attaquant brésilien pourrait lui aussi partir en janvier, et Moretto estime que son départ devient de plus en plus probable.

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Il a déclaré : « Je pense qu'Endrick n'a pas encore totalement tranché sur le fait de rester ou de partir, mais il me semble que son départ est le plus probable. »

Cette situation contraste avec la position du Portugais José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid.

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Le journaliste a expliqué : « Bien que Mourinho souligne toujours son importance et la nécessité de le conserver, cela dépend en grande partie de ce que veut le Real Madrid, mais dans ce cas précis, cela dépend davantage de ce que veut Endrick. »

Il a ajouté : « Pour moi, en me fondant sur un mélange d'informations et de ressenti, il partira. »

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Concernant les destinations possibles, Moretto a désigné le club italien comme le principal candidat : « La Roma est la mieux placée au regard de la situation, mais l'Inter le veut aussi, de même que d'autres équipes de Premier League. »

En outre, le journaliste a mis en lumière le rôle que pourrait jouer Carlo Ancelotti dans la décision du joueur brésilien.

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Il a déclaré : « Ancelotti lui donnera des conseils », avant de révéler des informations sur la position de l'entraîneur du Real Madrid : « Ce que je peux confirmer à 100 %, c'est que lorsque Mourinho a affirmé qu'Endrick resterait à coup sûr, j'ai découvert qu'il n'en serait rien. »

Selon des rapports antérieurs, l'attaquant brésilien suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens, notamment la Roma et le Sporting Lisbonne, à l'approche du mercato hivernal, après qu'il lui est devenu difficile de poursuivre la saison au rythme actuel, lui qui n'a participé qu'à 140 minutes en 7 matchs, dont un seul débuté comme titulaire face à Séville.