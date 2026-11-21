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L’AS Roma a fait de l’ailier de Nottingham Forest Callum Hudson-Odoi une cible pour janvier, estimée à 10 millions de livres, alors qu’elle cherche un attaquant pour le côté gauche. Le club de Serie A voit dans le joueur de 26 ans, en manque de temps de jeu au City Ground, une alternative à Jamie Gittens, de Chelsea.

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Le géant italien prépare son recrutement hivernal

Selon TEAMtalk, la Roma a inscrit Hudson-Odoi sur sa liste de cibles pour l’hiver, alors que son entraîneur Gian Piero Gasperini cherche à renforcer ses options offensives. Bien qu’aucun contact officiel n’ait encore eu lieu entre les deux clubs, des sources estiment qu’une indemnité de 10 millions de livres pourrait intéresser Forest. Cette somme permettrait au club de Premier League de plus que doubler les moins de 5 millions de livres versés à Chelsea en septembre 2023 .

Son temps de jeu réduit suscite des convoitises

Hudson-Odoi est arrivé à Nottingham Forest après avoir disputé 156 matches avec l’équipe première de Chelsea. Il s’est d’abord révélé être une bonne affaire pour le club, avec un nombre appréciable de buts et de passes décisives au fil des saisons précédentes. Ses performances régulières lui ont même valu un nouveau contrat de longue durée en août 2025, le liant au club des East Midlands jusqu’à l’été 2028.

Mais sa place dans l’effectif a nettement changé sous les ordres de l’entraîneur Oliver Glasner cette saison. L’ailier anglais n’a disputé que cinq matches en entrant en jeu, toutes compétitions confondues, pour un total de seulement 45 minutes en Premier League. Ce rôle réduit a attiré l’attention de plusieurs clubs en Angleterre et en Europe continentale à l’approche du mercato hivernal.

Le précédent Malen oriente le recrutement

À Rome, les responsables du recrutement souhaitent rééditer la réussite de l’opération Donyell Malen, arrivé en prêt d’Aston Villa en janvier 2026 avant d’être transféré définitivement après une série de bonnes performances. Selon l’article, si Gittens, de Chelsea, reste la priorité de la Roma pour le côté gauche, Hudson-Odoi est considéré comme une deuxième option réaliste pour le système de Gasperini.

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Les sources du média estiment qu’un prêt à la mi-saison assorti d’une option d’achat pour l’été serait une formule viable pour toutes les parties. Forest, largement considéré comme habile dans les négociations, pourrait même préférer un départ temporaire qui préserverait une valorisation future plus élevée plutôt que d’autoriser une vente définitive en janvier.

Forest dispose d’une marge de manœuvre

Pour l’heure, Hudson-Odoi reste une option dans l’effectif de Glasner au City Ground. Les deux ans et demi de contrat qui lui restent donnent à Forest une position de force dans les négociations. La décision de la Roma de concrétiser ou non son intérêt par une offre officielle dépendra de la volonté de Nottingham Forest de négocier et de celle du joueur de rejoindre l’Italie à la mi-saison. La concurrence d’autres clubs anglais et européens pourrait également peser sur les discussions en janvier.