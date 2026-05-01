L'AS Roma a officialisé le recrutement de Donyell Malen, en provenance d'Aston Villa, pour un montant de plusieurs millions d'euros

Selon Voetbal International, l’AS Rome a décidé d’exercer l’option d’achat inscrite dans le contrat de prêt de Donyell Malen. L’international néerlandais, auteur d’un début de saison convaincant en Serie A, s’est rapidement imposé comme un élément clé des Giallorossi, rendant cette décision logique. Les deux clubs doivent encore officialiser l’opération.

Baromètre en main, les Giallorossi ont donc activé la clause inscrite dans le contrat de prêt. En première partie de saison à Villa, Malen ne disposait pas d’un statut de titulaire sous les ordres d’Unai Emery. Son parcours l’a mené à Rome, où l’entraîneur Gian Piero Gasperini, peu convaincu par Artem Dovbyk et Evan Ferguson, recherchait une solution offensive fiable.

Le contrat de prêt incluait une option d’achat de 25 millions d’euros, laquelle se déclenche automatiquement si l’attaquant dispute au moins 50 % des matchs et si la Roma se qualifie pour la Ligue des champions ou l’Europa League.

La Louve, qui lutte actuellement avec la Juventus et Côme pour le dernier billet qualificatif pour la Ligue des champions, n’a pas attendu la fin de la saison pour trancher. Avec Malen dans ses rangs pour les années à venir, le club espère grimper vers le haut du tableau.

Depuis son arrivée au Stadio Olimpico, l’avant-centre de 27 ans, estimé à 35 millions d’euros, a déjà marqué 12 buts et délivré 2 passes décisives en seulement 16 matchs, se montrant décisif à chaque sortie.

Si son début d’aventure romaine se poursuit à ce rythme, il pourrait même briguer le titre de meilleur buteur de Serie A : il totalise pour l’instant onze réalisations, contre seize pour le leader actuel, Lautaro Martínez.

Depuis l’introduction du système à trois points, un seul joueur de la Roma a affiché des statistiques supérieures à celles de Malen : Gabriel Batistuta. Lors du Scudetto 2000-2001, la légende argentine avait besoin de seulement treize matches pour inscrire onze buts en Serie A.