L’arrivée de Wout Weghorst provoque de la frustration au sein de l’effectif du FC Twente : « Il est en colère, furieux ! »

Wout Weghorst a débuté directement dans le onze de départ après son arrivée au FC Twente, lors des qualifications de la Ligue Europa face à Ferencváros, mais cela n’a pas encore été un succès total. Il conserve néanmoins sa place de titulaire pour le match retour, comme l’a annoncé John van den Brom en conférence de presse.

Tout le monde n’est pas d’accord avec ce choix. Beaucoup de supporters de Twente estiment que Sam Lammers doit débuter à la pointe de l’attaque, et ils ont été rejoints dans ce sens par les journalistes présents la semaine dernière. Van den Brom, lui, n’a absolument aucune envie d’alimenter ce débat, comme il l’a encore montré mercredi.

« Je ne suis jamais comme ça, mais quand on me pose trois fois la même question, je deviens grincheux », a déclaré l’entraîneur de Twente. « Que cela soit ensuite diffusé tel quel est embêtant. Nous avons fait le choix de jouer avec Wout, parce que nous avions le sentiment que son occasion pouvait tomber à tout moment. »

Lammers est lui aussi convaincu de ses qualités et l’a montré la semaine dernière avec un triplé lors d’un match amical contre le FC Emmen. « Il a réagi de manière fantastique », a dit Van den Brom à ce sujet. Cela n’empêche pas Lammers, qui était l’attaquant de pointe numéro un la saison dernière, d’être frustré.

« Bien sûr qu’il est en colère et frustré. Moi aussi, j’ai assez souvent été sur le banc », a poursuivi Van den Brom. « Si tu ne rentres pas en jeu, tu es furieux, et c’est normal. Mais ce sont deux profils totalement différents. Ils peuvent tous les deux nous aider. »

Twente ne déviera pourtant pas de son plan de bataille autour de Weghorst pour le retour. « Wout a été constamment au duel avec deux grands défenseurs centraux, mais il parvient malgré tout à se mettre dans les bonnes positions. Encore faut-il que le ballon arrive. Les automatismes peuvent, non, doivent être meilleurs. »

« Je ne veux pas tout dévoiler, parce qu’il y a aussi des Hongrois dans la salle, mais je pense que nous travaillons beaucoup entre nous. Il y a énormément de possibilités autour de Wout. Je pense que vous verrez demain comment nous allons mettre cela en place. Wout est un prédateur dans la surface. C’est dommage que cela ne se soit pas bien concrétisé la semaine dernière », conclut Van den Brom.

Twente doit effacer jeudi en Hongrie, lors du retour, un retard de 1-2. En cas de succès, le club se qualifiera pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. En cas de défaite, il devra tenter de se qualifier pour une compétition européenne via les tours préliminaires de la Conference League.