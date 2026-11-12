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Zinedine Zidane se préparerait à aligner la pépite du Paris Saint-Germain Desire Doue en avant-centre lorsque la France affrontera l’Italie en Ligue des nations. Ce choix tactique a été salué par Bixente Lizarazu, qui estime que le jeune joueur polyvalent est prêt à devenir un pilier de l’équipe de France.

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Zidane prépare un changement tactique face à l’Italie

Zidane s’apprête à procéder à un important ajustement tactique pour le match de Ligue des nations de jeudi contre l’Italie. Le jeune joueur du PSG Doue devrait, selon toute attente, évoluer à la pointe de l’attaque dans un rôle inhabituel de numéro neuf pour l’équipe nationale.

Le joueur de 21 ans compte déjà 19 sélections et quatre buts avec son pays. Être titularisé comme avant-centre dans une rencontre d’une telle importance constitue une étape majeure dans sa carrière internationale, qui progresse rapidement.

Lizarazu voit Doue briller sous les ordres de Zidane

L’ancien défenseur de la France Bixente Lizarazu estime que le joueur du PSG a tous les atouts pour s’épanouir sous la direction de l’encadrement technique actuel. Le consultant s’attend à voir cet attaquant polyvalent s’imposer durablement.

« Je pense que Desire Doue sera l’un des titulaires réguliers de la génération ZZ », a expliqué Lizarazu à L'Equipe. « Dans le système de Zinedine Zidane, il peut jouer à n’importe lequel des trois postes de l’attaque, ou même au poste le plus offensif du milieu de terrain. »

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Le consultant a salué la polyvalence tactique du jeune joueur, rappelant qu’il avait déjà excellé dans un rôle de milieu offensif à Rennes comme au Paris Saint-Germain. « Quel que soit le poste, il sait s’adapter », a ajouté Lizarazu.

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Doue rejoint le cercle des meilleurs attaquants français

Lizarazu assure que le joueur de 21 ans a déjà sa place aux côtés des stars offensives les plus confirmées du pays. Malgré son ascension rapide, il estime que l’attaquant dispose encore d’une importante marge de progression. Compte tenu de sa jeunesse, le potentiel de Doue reste immense.

« Doue doit désormais être placé dans la même catégorie que Michael Olise, Ousmane Dembele et Kylian Mbappe, tout en gardant à l’esprit que, compte tenu de sa jeunesse, il a encore une marge de progression », a-t-il ajouté. « Il suit actuellement une trajectoire similaire à celle d’Olise, qui représente ce que la nouvelle génération française a de meilleur. »

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Une immense occasion à saisir en Ligue des nations

Le match de Ligue des nations de jeudi contre l’Italie offre à Doue une occasion majeure de consolider sa place dans les plans de Zidane. Évoluer comme numéro neuf mettra à l’épreuve sa capacité à conclure les actions et son sens tactique face à une défense réputée difficile à percer. S’il réussit dans ce rôle axial, le joueur du PSG pourrait offrir à la France une excellente solution à long terme en attaque.