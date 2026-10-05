L'arme redoutable du Real Madrid : la pièce manquante de Zidane avec l'équipe de France

Les coups de pied arrêtés sont au cœur des préoccupations de Zinedine Zidane depuis qu'il a pris en main la sélection française, succédant à Didier Deschamps à l'issue de la Coupe du monde 2026.

Le quotidien français « L'Équipe » rapporte que Zidane cherche à améliorer les performances de l'équipe de France dans ce domaine, qui a encore besoin de progrès au cours de la prochaine période.

Cette mission a largement été confiée à l'adjoint de Zidane, David Bettoni, qui porte une attention particulière à ces phases de jeu. Zidane reconnaît toutefois que son staff n'a pas eu suffisamment de temps pour travailler cet aspect depuis sa prise de fonctions.

Dans ses déclarations rapportées par le réseau « Foot Mercato », Zidane a déclaré : « Nous travaillons là-dessus comme une seule équipe, mais c'est mon adjoint David Bettoni qui en est principalement responsable, car il accorde une attention particulière à ces phases de jeu. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour travailler les coups de pied arrêtés jusqu'à présent, mais c'est un aspect primordial pour moi, bien entendu. »

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L'ancien entraîneur du Real Madrid avait pourtant fait des coups de pied arrêtés une arme redoutable avec le club merengue, en s'appuyant largement sur des joueurs comme Toni Kroos, Luka Modric, Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo.

Avec l'équipe de France, Zidane doit désormais s'adapter à des schémas de jeu différents, et de nouvelles solutions sont déjà à l'étude.

Lors du match contre l'Italie, l'équipe de France a nettement cherché à exploiter les qualités techniques de ses joueurs offensifs, plusieurs d'entre eux étant positionnés en dehors de la surface de réparation sur les corners. Il faut maintenant poursuivre dans cette voie pour rendre l'équipe de France plus efficace dans ce domaine, peut-être dès le match contre la Belgique.

L'équipe de France se prépare à affronter la Belgique ce lundi soir, au Stade de France, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des nations, sachant que les Bleus sont en tête du groupe avec 7 points, tandis que la Belgique en compte 6 et occupe la deuxième place.



