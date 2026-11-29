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Al-Qadsiah reçoit un renfort de taille avant le duel très attendu face à Al-Nassr en Roshn Saudi League. Son attaquant italien Mateo Retegui est désormais prêt à rejouer après avoir terminé son programme de soins et de rééducation, et l'équipe s'apprête ainsi à récupérer l'une de ses principales options offensives avant ce sommet.

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Selon les derniers développements, Retegui a achevé les phases de soins et de rééducation et se trouve désormais à la disposition de l'entraîneur nord-irlandais Brendan Rodgers, en vue du match prévu vendredi prochain, comptant pour la 14e journée, à l'Al-Awwal Park de Riyad.

L'attaquant italien s'était blessé à un muscle de la cuisse avant la rencontre face à Al-Riyadh, lors de la 12e journée du championnat, le 29 octobre dernier. Cette blessure l'a tenu éloigné des terrains pendant près de quatre semaines, une absence qui lui a notamment fait manquer les rencontres face aux Qatariens d'Al-Gharafa et aux Émiratis de Shabab Al-Ahli en Ligue des champions de l'AFC Élite.

Retegui revient avant un test difficile

Le retour de Retegui tombe à point nommé pour Al-Qadsiah, qui s'apprête à affronter un concurrent direct pour les premières places. Ce match pourrait peser clairement sur la physionomie de la course lors des prochaines journées, d'autant que les équipes de tête se tiennent en très peu de points.

L'attaquant italien représente un apport important pour le dispositif offensif d'Al-Qadsiah. Son retour offre à Rodgers davantage de choix sur le front de l'attaque et donne à l'équipe une solution supplémentaire face à Al-Nassr, qui compte le même nombre de points, ce qui renforce l'enjeu de la rencontre et ses calculs tactiques.

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Al-Qadsiah cherche également à tirer profit du bon état d'esprit qui règne au sein du groupe après la victoire 2-0 contre Al-Fayha lors de la dernière journée, afin de continuer à engranger des points et de ne pas laisser passer l'occasion de se rapprocher encore davantage d'Al-Hilal, leader du championnat.

Rodgers reprend la préparation mardi

Rodgers avait décidé d'accorder deux jours de repos aux joueurs d'Al-Qadsiah à partir de dimanche, après la victoire contre Al-Fayha. L'équipe doit reprendre l'entraînement collectif mardi prochain pour entamer la véritable préparation du choc très attendu face à Al-Nassr.

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Les prochaines séances devraient être axées sur les aspects techniques et tactiques, ainsi que sur la préparation des joueurs à un match qui exigera une concentration maximale, compte tenu de la force de l'adversaire et de l'importance des trois points dans la course aux premières places.

Al-Qadsiah occupe la deuxième place du classement de la Roshn Saudi League avec 31 points, récoltés grâce à 10 victoires, un match nul et deux défaites en 13 rencontres. Il devance à la différence de buts Al-Nassr, troisième avec le même total.

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L'équipe ne compte que deux points de retard sur Al-Hilal, leader avec 33 points, alors que ce dernier n'a disputé que 12 matchs. La rencontre de vendredi représente donc une belle occasion pour Al-Qadsiah de consolider sa place de dauphin et de maintenir la pression sur la tête, tout en constituant un test direct de ses ambitions face à l'un de ses principaux rivaux.