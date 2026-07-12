L'Argentine s'est qualifiée dimanche pour les demi-finales de la Coupe du monde. Au terme d'un match haletant contre la Suisse, les Sud-Américains ont fait la différence en prolongation : 3-1. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez et Lautaro Martínez ont inscrit les buts de l'Argentine, qui a évolué en supériorité numérique la majeure partie de la rencontre après l'exclusion très controversée de Breel Embolo. En demi-finale, l’Argentine défiera l’Angleterre, qualifiée après sa victoire sur la Norvège.

Après un début de match équilibré, l’Argentine a ouvert le score sur corner : Lionel Messi a parfaitement servi Mac Allister de la tête, profitant de l’absence de marquage de Gregor Kobel au second poteau (1-0).

Malgré ce bon départ, l’Argentine a ensuite géré son avantage sans se précipiter vers le 2-0, préférant assurer sa solidité défensive. Les attaquants suisses, vifs, ont toutefois continué à menacer.

Embolo et Dan Ndoye se montraient régulièrement dangereux, et le premier semblait même en passe de réaliser un geste décisif. L’attaquant se retrouva soudain face à Dibu Martínez, qui sauva son pays – et ce n’était pas la première fois. Le gardien d’Aston Villa toucha le ballon juste à temps, évitant la chute d’Embolo.

La frustration suisse, palpable, s’est traduite par un carton jaune logique infligé à Embolo après une faute appuyée sur Leandro Paredes.

La Suisse est revenue des vestiaires avec de meilleures intentions et a failli égaliser par l’intermédiaire de Ndoye, si Lisandro Martínez n’avait pas empêché cela par une intervention fantastique. Il s’est avéré que le but était de toute façon hors-jeu, mais cela n’a en rien entamé le regain de confiance de l’ancien joueur de l’Ajax.

Peu après, les Suisses ont tout de même égalisé. L’ancien joueur du PSV, Ricardo Rodríguez, a parfaitement servi Embolo et l’attaquant de Nottingham Forest, après avoir contrôlé le ballon du pied gauche, a joliment glissé le ballon dans le coin opposé du pied droit : 1-1.

Cinq minutes plus tard, un moment extrêmement controversé intervient. Paredes écope d’abord d’un carton jaune pour avoir fait tomber Embolo, mais Pinheiro consulte le VAR et constate sur les images que l’attaquant était déjà au sol avant même d’être touché.

Le carton jaune initialement adressé à Paredes est alors annulé, puis l’arbitre sanctionne Embolo d’un deuxième avertissement pour simulation ; déjà sanctionné en première période, l’attaquant est expulsé. Embolo est inconsolable.

Cet incident a éteint les velléités offensives suisses, qui se sont alors contentés de gérer pour atteindre les prolongations. Le sélectionneur Murat Yakin a renforcé sa défense en faisant entrer les arrières Silvan Widmer et Miro Muheim en lieu et place du milieu Djibril Sow et de l’attaquant Fabian Rieder.

L’Argentine a alors peiné offensivement et même Lionel Messi n’a pas réussi à faire la différence. Dans le temps additionnel, l’Albiceleste a tout de même mis la pression : Mac Allister a expédié une tête au-dessus sur un centre de Nico González, Messi a tiré à un demi-mètre du cadre et Kobel a repoussé une magnifique demi-volée de Lisandro Martínez.

En première période de prolongation, Thiago Almada s’est montré intenable et a fait vibrer les tribunes d’une frappe puissante repoussée par le poteau avant de sortir en touche.

Pendant cette prolongation, on a longtemps cru que les Suisses tiendraient bon. Les Argentins ont donc dû compter sur un coup de génie d’Álvarez pour éviter d’en arriver aux tirs au but. L’attaquant de l’Atlético de Madrid a magnifiquement enroulé le ballon depuis l’extérieur de la surface de réparation pour l’envoyer dans la lucarne opposée : 2-1.



