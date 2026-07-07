L'Argentine s'est extirpée de justesse et, après un match haletant, peut toujours espérer conserver son titre mondial

L'Argentine s'est tirée d'un sacré guêpier mardi. Pendant longtemps, on a cru que l'Égypte, courageuse et bien organisée, allait éjecter le champion du monde en titre, mais un come-back tardif a permis à l'Albiceleste de l'emporter 3-2.

Les Pharaons ont d’emblée imposé leur audace et ont été récompensés au bout d’un quart d’heure : Yasser Ibrahim a placé le ballon de la tête derrière Emiliano Martínez, impuissant : 0-1. Un nouveau coup dur pour l’Argentine, déjà poussée dans ses retranchements face au Cap-Vert.

Il n’a pas fallu longtemps pour que Messi se voie offrir une occasion en or de ramener l’Argentine au score. Suite à une faute sur Nicolas Tagliafico, un penalty a été sifflé. Messi s’est présenté devant le ballon, mais Mostafa Shobeir a repoussé son tir. C’était la deuxième fois d’affilée que Messi échouait depuis les onze mètres, après son précédent échec lors de cette Coupe du monde contre l’Autriche.

Shobeir s’est alors transformé en héros national, repoussant d’abord la tête d’Alexis Mac Allister, puis réalisant un arrêt presque impossible sur la frappe de Julián Álvarez.

La frustration s’accumule chez le sélectionneur Lionel Scaloni et ses joueurs, et la situation empire après la pause lorsque l’Égypte trouve de nouveau le chemin des filets. Après intervention de la VAR, le but de Zico est toutefois annulé pour une faute présumée sur Lisandro Martínez en début d’action.

À la 68^e minute, l’Égypte a finalement doublé la mise : 0-2. Après une belle action collective, Zico a de nouveau frappé fort aux abords de la surface. L’Argentine a alors vacillé, avant de se reprendre à une dizaine de minutes du terme. Cristian Romero a réduit le score de la tête, malgré un arrêt réflexe de Shobeir.

L’espoir renaissait pour l’Argentine, qui se ruait alors vers l’égalisation. Celle-ci intervenait dès la 83^e minute : bien servi, Messi frappait instantanément et trouvait la lucarne après une déviation sur la barre (2-2).

Les Pharaons ont alors tenté de résister, mais ont cédé sur la contre-attaque : centre millimétré de Lautaro Martínez et tête décisive d’Enzo Fernández (3-2). Tout le groupe égyptien a contesté la décision, mais l’arbitre François Letexier a maintenu sa validation. Plusieurs joueurs ont reçu des cartons jaunes et rouges pour leurs protestations véhémentes.