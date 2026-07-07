L'Argentine a évité de justesse l'élimination mardi. Pendant une grande partie de la rencontre, l'Égypte, courageuse et bien organisée, a mené au score et semblait capable d'éliminer le champion du monde en titre. Mais un come-back tardif a permis à l'Albiceleste de s'imposer 3-2.

Les Pharaons ont d’emblée imposé leur audace et ont été récompensés au bout d’un quart d’heure : Yasser Ibrahim a placé le ballon de la tête derrière Emiliano Martínez, impuissant : 0-1. Un nouveau coup dur pour l’Argentine, déjà contraint à l’exploit face au Cap-Vert.

Il n’a pas fallu longtemps pour que Messi se voie offrir une occasion en or de ramener l’Argentine à égalité. Suite à une faute sur Nicolas Tagliafico, le ballon a atterri sur le point de penalty. Messi s’est placé derrière le ballon, mais Mostafa Shobeir a repoussé son tir. C’était la deuxième fois d’affilée que Messi échouait depuis les onze mètres, après son précédent échec lors de cette Coupe du monde contre l’Autriche.

Shobeir s’est alors transformé en héros, repoussant successivement la tête d’Alexis Mac Allister puis une frappe difficile de Julián Álvarez.

La frustration s’est alors emparée du sélectionneur Lionel Scaloni et de ses joueurs, et la situation s’est aggravée après la pause lorsque l’Égypte a de nouveau frappé. Après intervention de la VAR, le but de Zico a toutefois été annulé pour une faute présumée sur Lisandro Martínez en début d’action.

À la 68^e minute, l’Égypte a finalement doublé la mise : 0-2. Après une belle action collective, Zico a de nouveau frappé fort aux réseaux. L’Argentine a alors vacillé, avant de se reprendre à une dizaine de minutes du terme. Cristian Romero a réduit le score de la tête, malgré un arrêt réflexe de Shobeir.

L’espoir renaissait pour l’Argentine, qui se ruait alors vers l’égalisation. Celle-ci intervenait dès la 83^e minute : bien servi, Messi frappait instantanément et trouvait le chemin des filets après une déviation sur la barre transversale (2-2).

Les Pharaons ont alors tenté de résister, mais ont cédé sur un contre fulgurant : Lautaro Martínez a adressé un centre millimétré que Enzo Fernández a coupé de la tête pour sceller le 3-2. Tout le groupe égyptien a contesté la décision, mais l’arbitre François Letexier a maintenu sa validation. Plusieurs joueurs ont reçu des cartons jaunes et rouges pour leurs protestations véhémentes.