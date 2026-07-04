L'Argentine s'en sort face à un Cap-Vert impressionnant : les buts de Rotterdam n'ont pas suffi pour créer la grande surprise

L’Argentine s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après un match haletant et imprévisible face au Cap-Vert. Le champion du monde en titre n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1 durant le temps réglementaire contre ce novice en phase finale, qui a aussi égalisé en prolongation. Le but de Cristian Romero à la 111^e minute, qui a porté le score à 3-2, a finalement scellé le sort des Africains. L’Argentine affrontera l’Égypte en huitièmes de finale le 7 juillet.

Les trente premières minutes de la rencontre, disputée à Miami, n’ont guère été mémorables : les occasions étaient rares et l’Argentine ne forçait pas outre mesure pour ouvrir le score. Le Cap-Vert tenait bon.

Au bout d’une demi-heure de jeu, Lionel Messi a tout de même été acclamé. Il a magnifiquement contrôlé une superbe passe en profondeur de Lisandro Martínez avant de propulser le ballon dans la lucarne. Il s’agissait de son vingtième but en Coupe du monde.

Les Sud-Américains ont alors continué à presser, et sur une tentative d’Enzo Fernández, le gardien Vozinha, 40 ans, a réalisé une parade décisive.

Dès la reprise, le Cap-Vert a immédiatement montré qu’il ne faisait pas de la figuration. Après plusieurs incursions dangereuses, Deroy Duarte a soudainement permis à la sélection africaine d’égaliser. Le Rotterdamois, qui évolue au Ludogorets Razgrad, a glissé le ballon entre les jambes d’un défenseur : 1-1.

Trois minutes plus tard, Messi se présente seul face à Vozinha mais ne parvient pas à le battre.

Quelques minutes plus tard, Messi a failli encore frapper : son coup franc enroulé vers le coin opposé a été repoussé par une nouvelle parade de Vozinha. Dans le temps additionnel, le portier a de nouveau sorti le grand jeu sur une nouvelle tentative du sextuple Ballon d’Or.

Le Cap-Vert arrache un nul sensationnel et la rencontre se poursuit en prolongation, au cours de laquelle l’Argentine frappe après moins de deux minutes. L’ancien Ajacide Nicolás Tagliafico n’est pas signalé hors-jeu sur un corner et Lisandro Martínez conclut dans la lucarne : 2-1.

L’Argentine semblait alors prendre une longueur d’avance vers la victoire, mais il n’en était rien. Juste avant la fin de la première période des prolongations, Sidny Lopes Cabral, également Rotterdamois, a coupé vers l’intérieur avant d’envoyer le ballon dans la lucarne hors de portée d’un Dibu Martínez impuissant : 2-2.

À la 111^e minute, le champion du monde en titre a finalement repris l’avantage. Messi a adressé un centre sur la tête de Romero, qui a échappé à plusieurs reprises à un carton de l’arbitre Drew Fischer, dont l’arbitrage laissait à désirer, et a marqué d’un coup de tête dans le coin opposé : 3-2.

Le Cap-Vert a continué de pousser et a encore frôlé l’égalisation dans les dernières minutes : Lopes Cabral a enroulé sa frappe vers le coin opposé, mais Martínez a une nouvelle fois sauvé l’Argentine. Plusieurs situations chaudes ont suivi, sans toutefois mener à une séance de tirs au but.