L'Argentine présente un bilan historique défavorable en Coupe du monde lorsqu'elle est menée à la mi-temps.

Ce mardi, au stade d’Atlanta, l’Égypte a donc affronté l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La première période s’est conclue par l’ouverture du score de Yasser Ibrahim pour l’Égypte, avant que Lionel Messi ne manque un penalty.

Selon le site de statistiques « Squawka », l’Argentine n’a jamais remporté un match après avoir été menée à la mi-temps en Coupe du monde.

Sur les dix rencontres où les Argentins ont été menés à la pause en Coupe du monde, ils en ont perdu neuf et ont concédé un nul.

En revanche, l’Égypte reste invaincue dans ce Mondial : une victoire contre la Nouvelle-Zélande en phase de groupes et trois matches nuls.