« L’Argentine reste l’Argentine, même sans Messi » : Rodrigo Aguirre met en garde l’Uruguay avant le choc à La Bombonera sous la direction de Diego Forlan

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L’attaquant des Tigres Rodrigo Aguirre a mis en garde ses coéquipiers de l’Uruguay contre toute sous-estimation de l’Argentine, son grand rival, après la récente retraite internationale de Lionel Messi. Le sélectionneur intérimaire Diego Forlan dirigera l’Uruguay lors du match amical de prestige prévu vendredi à La Bombonera, pendant la dernière trêve internationale de l’année.

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L’attaquant des Tigres respecte ses grands rivaux

Aguirre estime que la rencontre de vendredi à Buenos Aires sera un sérieux test pour mesurer les progrès de l’Uruguay sous la direction du sélectionneur intérimaire Forlan, même si ses voisins s’adaptent à la vie sans Messi, leur ancien joueur providentiel.

Surnommé « El Bufalo », l’attaquant qui évolue au Mexique a rejoint la sélection avant les matches amicaux de novembre contre l’Argentine et la République dominicaine. L’équipe de Forlan aborde cette trêve après avoir enregistré deux victoires et une défaite lors de sa récente tournée asiatique.

L’Argentine ouvre l’ère post-Messi en sélection

Après avoir perdu son titre mondial en s’inclinant 1-0 face à l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026, l’Argentine a fait ses adieux à Messi le 6 octobre. Devant 85 000 supporters à l’Estadio Monumental, il a inscrit un but et délivré deux passes décisives lors d’une victoire 3-0 contre le Bénin, mettant fin à une carrière en sélection de 21 ans, marquée par 126 buts en 208 apparitions, une Coupe du monde en 2022, la Finalissima 2022 et deux titres en Copa América.

Évoquant le défi qui attend l’Uruguay lors du 197e Clasico del Rio de la Plata, Aguirre a déclaré : « L’Argentine reste l’Argentine, même sans Messi. À vrai dire, c’est un grand match, un grand défi pour voir où nous en sommes. »

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Le sélectionneur intérimaire renforce la cohésion du groupe

Après avoir rebondi à la suite d’une défaite 3-1 contre le Japon pour son premier match de la tournée asiatique, en battant la Corée du Sud 4-1 puis en écrasant l’Inde 6-1, l’Uruguay se réjouit de retrouver l’Amérique du Sud avant d’accueillir mardi prochain son deuxième match amical, à domicile.

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Prochains matchs ARG Matchs Amicaux 18:00 URU

Interrogé sur l’état d’esprit du groupe avant de jouer devant ses supporters, Aguirre a ajouté : « Après avoir un peu discuté avec l’équipe, nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Nous sommes heureux et impatients de rejouer ici, en Uruguay. C’est toujours formidable d’être en sélection et de revenir au pays pour retrouver nos familles et les nôtres. »

Soulignant l’influence de Forlan, ancien attaquant de légende désormais sur le banc, il a conclu : « Tout le monde sait ce que Diego représente pour nous. L’important, c’est l’unité, le sentiment d’appartenance, le fait d’être tous ensemble et heureux d’être ici. »

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Un groupe diminué face à deux matches en novembre

Forlan a convoqué le gardien d’Albion Sebastian Jaume, qui n’a encore jamais été sélectionné, ainsi que l’attaquant du Philadelphia Union Bruno Damiani. Il doit toutefois se passer de trois joueurs blessés, Brian Rodriguez, Manuel Ugarte et Nahitan Nandez, ainsi que de Miguel Merentiel, qui disputera la finale de la Copa Sudamericana avec Boca Juniors le 21 novembre.

L’Uruguay se rend à La Bombonera vendredi avec l’objectif de prendre sa revanche après sa défaite 1-0 en qualifications pour la Coupe du monde, le 21 mars 2025. Quatre jours plus tard, il accueillera la République dominicaine au Campus de Maldonado, après avoir remporté leur seule confrontation précédente 1-0, le 10 octobre 2025.