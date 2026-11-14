L’Argentine rate son premier match sans Messi : Scaloni s’incline face à l’Uruguay, sur un but contre son camp de Balerdi, de la Roma. La Bombonera à moitié vide, Walter Samuel fait ses adieux à l’Albiceleste

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La nouvelle ère de la sélection argentine sans Lionel Messi commence mal. À la Bombonera de Buenos Aires, à moitié vide pour l’occasion, l’Argentine s’incline en amical face à l’Uruguay, pour la première sortie de l’équipe de Scaloni depuis la retraite internationale de Lionel Messi.

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Après la prolongation du sélectionneur jusqu’en 2030 et le départ de son fidèle collaborateur Walter Samuel, qui va entamer une carrière d’entraîneur en solo, on attendait une autre entrée en matière de l’Argentine. Elle a pourtant trébuché d’emblée face à ses rivaux entraînés par l’ancien joueur de l’Inter Forlan.

Le numéro 10, laissé vacant par Messi et non attribué pour cette rencontre, Scaloni a misé sur un trio offensif composé de Nico Paz, Julian Álvarez et Thiago Almada.

Voici les compositions de départ.

Argentine (4-3-3) : Rulli ; Montiel, Balerdi, Martínez, Medina ; Mac Allister, Fernández, Palacios ; Paz, Álvarez, Almada.

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Uruguay (4-2-3-1) : Fiermarin ; Varela, R. Araújo, Olivera, Piquerez ; Torreira, Bentancur ; Canobbio, De Arrascaeta, M. Araújo ; Núñez.

Le match, achevé sur le score de 1-2, s’est décidé sur un but de Maxi Araujo à la 53e minute, après le malheureux but contre son camp de Leonardo Balerdi à la 48e. Le but de Julian Alvarez à la 73e minute n’a servi à rien. En l’absence de Lautaro Martinez sur blessure, Paz de Côme et Balerdi de la Roma ont joué 90 minutes. Toujours du côté de la Roma, Matias Soulé a disputé toute la seconde période. Troilo, Perrone, Mastantuono, Simeone et Castro ne sont en revanche pas entrés en jeu.