L'Argentine proteste vigoureusement et demande à la FIFA de faire rejouer la finale de la Coupe du monde

Les supporters argentins ont massivement lancé une pétition pour demander le replay de la finale de la Coupe du monde perdue 1-0 face à l’Espagne.

Dimanche soir, l’Argentine n’a pas réussi à conserver son titre mondial. En finale de la Coupe du monde, l’Espagne s’est imposée 1-0 après 120 minutes de jeu. Ferran Torres a inscrit le seul but de la rencontre.

Selon les initiateurs de la pétition, la rencontre n’a pas été équitable ; ils accusent même l’arbitre d’avoir été corrompu en faveur de la Roja.

Selon eux, l’arbitre Slavko Vincic aurait pris plusieurs décisions très controversées qui mériteraient d’être examinées par la FIFA.

Ils estiment que la FIFA doit examiner ces erreurs et ordonner la rejouabilité de la rencontre. Toutefois, les observateurs s’accordent à dire que cette issue est hautement improbable, l’instance internationale ne donnant généralement pas suite aux pétitions en ligne.

Hébergée sur Change.org, la pétition a déjà recueilli plus de cinquante millions de signatures.