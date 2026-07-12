L'Argentine s'est qualifiée dimanche pour les demi-finales de la Coupe du monde. Au terme d'un match haletant contre la Suisse, les Sud-Américains ont fait la différence en prolongation : 3-1. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez et Lautaro Martínez ont inscrit les buts de l'Argentine, qui a évolué en supériorité numérique la majeure partie de la rencontre après l'exclusion très controversée de Breel Embolo. En demi-finale, l’Albiceleste défiera l’Angleterre, qualifiée après sa victoire sur la Norvège.

Après un début de match équilibré, l’Argentine a ouvert le score sur corner : Lionel Messi a parfaitement servi Mac Allister de la tête, profitant de l’absence de marquage au second poteau (1-0).

Malgré ce bon départ, l’Argentine a ensuite géré son avantage sans se précipiter vers le 2-0, préférant assurer sa solidité défensive. Les attaquants suisses, vifs, ont toutefois continué à menacer.

Embolo et Dan Ndoye, notamment, se montraient régulièrement dangereux, et le premier en particulier semblait en passe de réaliser un très beau geste. L’attaquant se retrouva soudain face à Dibu Martínez, qui sauva son pays, et ce n’était pas la première fois. Le gardien d’Aston Villa toucha le ballon juste à temps avant qu’Embolo ne le fasse tomber.

La frustration a alors gagné les Suisses, qui estimaient que l’arbitre João Pinheiro favorisait l’Argentine. Embolo, en particulier, a peiné à contenir son agacement et a logiquement écopé d’un carton jaune pour une intervention trop appuyée sur Leandro Paredes.

La Suisse est revenue des vestiaires avec de meilleures intentions et a failli égaliser par l’intermédiaire de Ndoye, si Lisandro Martínez n’avait pas empêché cela par une intervention fantastique. Il s’est avéré de toute façon qu’il s’agissait d’un hors-jeu, mais cela n’a en rien entamé le regain de confiance de l’ancien joueur de l’Ajax.

Peu après, les Suisses ont égalisé. L’ancien joueur du PSV Ricardo Rodríguez a parfaitement servi Embolo, et l’attaquant de Nottingham Forest, après avoir contrôlé du gauche, a glissé le ballon dans le coin opposé du droit : 1-1.

Cinq minutes plus tard, un moment extrêmement controversé survient. Paredes écope d’abord d’un carton jaune pour avoir fait tomber Embolo, mais Pinheiro consulte le VAR et constate sur les images que l’attaquant était déjà au sol avant même d’être touché.

Le carton jaune initialement adressé à Paredes est alors annulé, puis l’arbitre sanctionne Embolo d’un deuxième avertissement pour simulation ; déjà sanctionné en première période, l’attaquant est expulsé. Embolo est inconsolable.

Cet incident a éteint les velléités offensives suisses, qui ont alors joué le coup pour coup en vue des prolongations. Le sélectionneur Murat Yakin a renforcé sa défense en faisant entrer les arrières Silvan Widmer et Miro Muheim aux dépens du milieu Djibril Sow et de l’attaquant Fabian Rieder.

L’Argentine a alors peiné offensivement et même Lionel Messi n’a pas réussi à faire la différence. Dans le temps additionnel, l’Albiceleste a tout de même mis la pression : Mac Allister a envoyé une tête au-dessus sur un centre de Nico González, Messi a tiré à un demi-mètre du cadre et Kobel a repoussé une superbe demi-volée de Lisandro Martínez.

En première période de prolongation, Thiago Almada s’est montré intenable et a fait trembler la défense suisse. Son tir puissant a heurté le poteau avant de sortir, faisant vibrer une partie du stade.

Pendant cette prolongation, on a longtemps cru que les Suisses tiendraient bon. Les Argentins ont dû compter sur un coup de génie d’Álvarez pour éviter d’en arriver aux tirs au but. L’attaquant de l’Atlético de Madrid a enroulé le ballon depuis l’extérieur de la surface pour l’envoyer dans la lucarne opposée : 2-1.

Dans les ultimes secondes, l’Argentine a même alourdi le score : Lautaro Martínez a repris un rebond pour l’envoyer dans la lucarne derrière Kobel. Les Suisses quittent donc la compétition avec un goût particulièrement amer, tandis que l’Argentine défiera l’Angleterre.



