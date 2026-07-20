L'Argentine est furieuse contre la FIFA : « On gagne au football avec des buts, pas avec des passes. »

L’Argentine ne comprend pas que Rodri ait été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde. Pour le peuple argentin, c’est Lionel Messi qui méritait ce prix, selon TyC Sports.

« Les larmes de Messi, debout face à la foule tandis qu’il écoutait en silence les chants, et sa résilience malgré tout, semblent confirmer ce que tout le monde ressent déjà : la fin d’une époque », écrit le média, qui évoque la fin de la carrière internationale de Messi.

« Une ère brillante et couronnée de succès, source de fierté et d’émotions profondes, qui a mieux incarné l’Argentine que n’importe quelle autre sélection nationale. »

Le média exprime ensuite son mécontentement face à la désignation de Rodri comme meilleur joueur du tournoi. « Cela ressemble presque à une insulte et témoigne d’un manque de sensibilité. Non pas parce que l’Espagnol n’est pas un excellent joueur, mais parce que Messi incarnait tout simplement le cœur et l’âme de l’Argentine et de cette Coupe du monde. »

« Il a envoûté les terrains par son génie, a joué à 39 ans les larmes aux yeux, a marqué des buts et a attiré des supporters du monde entier qui voulaient le voir une dernière fois », argue TyC Sports pour étayer son point de vue.

« Si les récompenses devaient échoir uniquement aux vainqueurs, il faudrait rappeler à Infantino et à son équipe que le football se gagne avant tout par des buts, non par des passes. Rodri n’a inscrit aucun but durant ce Mondial et, malgré son impressionnant total de passes, n’a délivré aucune passe décisive. »